Meteo, allerta caldo da bollino arancione su 8 città: l’avviso del Ministero della Salute per il 24 luglio

Il Ministero della Salute ha comunicato un nuovo bollettino di ondate di calore per la giornata di mercoledì 24 luglio 2024. Sono 8 le città italiane a rischio allerta caldo dove scatta il bollino arancione, il livello 2 di massima allerta caldo.

Allarme caldo e calore in Italia: 8 città da bollino arancione il 24 luglio

La violenta perturbazione atlantica che ha colpito buona parte d'Italia ha sicuramente attenuato il grande caldo e la calura delle ultime settimane, ma prosegue in diversi centri cittadini l'allarme caldo. Per la giornata di mercoledì 24 luglio 2024 scatta una nuova allerta caldo diramata dal Ministero della Salute. Sono 8 le città da bollino arancione, ossia il secondo livello massimo di allerta caldo. Ricordiamo che il bollino arancione corrisponde a temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione particolarmente suscettibili.

Ecco le 8 città da bollino arancione:

Brescia, Firenze, Frosinone, Palermo, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo.

Nella giornata di mercoledì 24 luglio 2024 nessuna città è da bollino rosso, ma l'allerta calda resta alta con 8 città da bollino arancione. Per contrastare le intense e prolungate ondate di calore previste per tutti i mesi estivi, il Ministero della Salute ha diramato un decalogo con 10 semplici e pratici consigli da seguire per proteggerci dal cado. Ecco i consigli: