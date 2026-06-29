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Meteo, allerta caldo il 30 giugno 2026 in Italia: 25 città da bollino rosso. Il bollettino sull'ondata di calore del Ministero della Salute

Si preannuncia un martedì 30 giugno 2026 bollente in gran parte d'Italia: 25 città italiane contrassegnate dal bollino rosso di allerta caldo.
CLIMA29 Giugno 2026 - ore 17:50 - Redatto da Redazione Meteo.it
CLIMA29 Giugno 2026 - ore 17:50 - Redatto da Redazione Meteo.it

Ultime giornate all'insegna della seconda intensa ondata di calore della stagione 2026 con un nuovo bollettino di ondate di calore comunicato dal Ministero della Salute per martedì 30 giugno 2026. Quasi tutte le città italiane sono contrassegnate dal bollino rosso che corrisponde al livello massimo di allerta caldo.

Meteo, caldo record il 30 giugno 2026: 25 città da bollino rosso in Italia

Non si placa il caldo africano delle ultime settimane in Italia. Nella giornata di martedì 30 giugno 2026 il Ministero della Salute ha emesso un nuovo bollettino sulle ondate di calore. Nelle prossime ore previste ancora temperature anomale e da record con picchi intorno ai 40° da Nord a Sud con ben 25 città italiane contrassegnate dal bollino rosso di allerta meteo. Ricordiamo che il bollino rosso indica il livello massimo di allerta meteo per il caldo che presenta condizioni climatiche di emergenza con possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche. 

Nella giornata di martedì 30 giugno 2026 sono 25 le città italiane da bollino rosso dove sono previste temperature anomale con valori fino a 40°c. Ecco la lista completa della città a rischio:

  • Ancona
  • Bari
  • Bologna
  • Bolzano
  • Brescia
  • Cagliari
  • Campobasso
  • Catania
  • Civitavecchia
  • Firenze
  • Frosinone
  • Genova
  • Latina
  • Milano
  • Napoli
  • Palermo
  • Perugia
  • Pescara
  • Rieti
  • Roma
  • Torino
  • Trieste
  • Venezia
  • Verona
  • Viterbo

Bollino arancione per allerta caldo il 27 giugno 2026 in Italia

Il Ministero della Salute ha comunicato per la giornata di martedì 30 giugno 2026 anche un bollettino di allerta meteo per il caldo di livello 2 corrispondente al bollino arancione. Quando scatta il bollino arancione di allerta meteo per ondate di calore si segnala un livello intermedio di allerta caldo che indica la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. 

L'allerta meteo caldo di livello 2 è stata emessa per il 30 giugno 2026 solo in una città: Reggio Calabria.

Cosa fare in caso di allerta meteo per ondate di calore?

L'estate 2026 è iniziata da sole poche settimane, ma si è già fatta sentire in tutta Italia complice il transito della seconda intensa ondata di calore della stagione. In un contesto climatico sempre più caldo e afoso proseguono le allerte meteo diramate dal Ministero della Salute con il bollettino giornaliero di ondate di calore per la presenza di temperature record e anomale che rappresentano un rischio per la salute delle persone.

Per questo motivo, durante una ondata di calore, il Ministero della Salute consiglia di: non uscire nelle ore più calde della giornata, evitare l'esposizione diretta al sole e non praticare attività sportive all'esterno. Si tratta di semplici e pratici consigli indirizzati a tutti, ma in particolare a tutti quei soggetti a rischio come cardiopatici, anziani e bambini.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 29 Giugno ore 17:51

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