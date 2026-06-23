Meteo, allerta caldo il 24 giugno 2026 in Italia. La lista delle città a rischio per bollino dal rosso al giallo

L'Italia è ancora in piena seconda ondata di calore del 2026. L'alta pressione continua a dominare lungo tutto lo stivale con un clima diffusamente caldo e afoso. In questo contesto, il Ministero della Salute ha diramato un nuovo bollettino di allerta meteo per ondate di calore il 24 giugno 2026 in Italia. Scopriamo tutte le città a rischio suddivise a seconda del bollino di criticità.

Caldo anomalo da Milano a Torino: le città da bollino rosso il 24 giugno 2026

Caldo ed afa dominano la scena in Italia con giornate davvero difficili per migliaia di persone. La seconda ondata di calore della stagione non molla la presa, anzi in vista del weekend è previsto un ulteriore picco con temperature da record e valori intorno ai 40°. Fa caldo anche la notte con temperature che, da Nord a Sud, non scendono mai al di sotto dei 20°.

Una condizione climatica che ha spinto il Ministero della Salute a comunicare anche per mercoledì 24 giugno 2026 un bollettino di allerta meteo per il caldo. Nelle prossime ore il termometro è destinato a salire ancora con valori diffusamente anomali e da record in diverse città italiane interessate dal bollino rosso di allerta meteo per donate di calore.

In presenza di bollino rosso, il Ministero della Salute indica condizioni climatiche di emergenza con possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche. Ecco le 16 città italiane a rischio allerta caldo il 24 giugno 2027:

Ancona

Bologna

Bolzano

Brescia

Firenze

Frosinone

Latina

Milano

Perugia

Pescara

Rieti

Roma

Torino

Venezia

Verona

Viterbo

Meteo, caldo africano in Italia: dove scatta il bollino arancione il 24 giugno 2026

Non solo il bollino rosso, visto che il Ministero della Salute ha confermato anche per domani, mercoledì 24 giugno 2026, lo stato di allerta meteo per il caldo.

Se 16 sono le città interessate dal bollino rosso, considerato il livello massimo di allerta, non è da sottovalutare il bollino arancione che è un livello intermedio. Il bollino arancione, infatti, indica la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili.

Due le città italiane contrassegnate dal bollino arancione di allerta meteo per ondate di calore il 24 giugno 2026 in Italia:

Bari

Genova.

Caldo record il 24 giugno 2026 in Italia: le città da bollino giallo

Infine il Ministero della Salute ha emesso anche un bollettino con la lista delle città italiane contrassegnate dal bollino giallo che, ricordiamo, corrisponde al livello più basso di allerta. Il bollino giallo segnala la presenza di condizioni climatiche che potrebbero in seguito scatenare una ondata di calore.

Ecco tutte le città contrassegnate dal bollino giallo di allerta meteo per ondate di calore il 24 giugno 2026 in Italia: