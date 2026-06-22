Meteo, allerta ondate di calore per il 23 giugno 2026: 15 città da bollino rosso. La lista completa
Prosegue l'ondata di caldo africano in Italia con una nuova giornata, martedì 23 giugno 2026, da bollino rosso in 15 città italiane. Scopriamo la lista completa di tutte le città a rischio allerta caldo in Italia.
Caldo record il 23 giugno 2026 in Italia: da Milano a Torino scatta il bollino rosso
Non si placa la seconda ondata di calore del 2026 in Italia. Da giorni la rimonta dell'anticiclone africano si fa sentire lungo tutto lo stivale con temperature elevate e valori di gran lunga superiori alla media del periodo. In questi giorni si registrano anomalie termiche di anche +10° con diverse città italiane contrassegnate dal bollino rosso che indica il livello massimo di allerta meteo caldo.
Ricordiamo che il bollino rosso segnala condizioni climatiche di emergenza con possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche. Scopriamo le 15 città italiane interessate dal bollino rosso il 23 giugno 2027:
- Ancona
- Bologna
- Bolzano
- Brescia
- Firenze
- Frosinone
- Milano
- Perugia
- Pescara
- Rieti
- Roma
- Torino
- Venezia
- Verona
- Viterbo
Caldo anomalo il 23 giugno 2026 in Italia, la lista delle città da bollino arancione
Nella giornata di martedì 23 giugno 2026 il Ministero della Salute ha diramato anche un bollettino di allerta meteo per ondate di calore con il bollino arancione che corrisponde al livello intermedio. Il bollino arancione segnala la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili.
A seguire la lista delle città italiane contrassegnate dal bollino arancione di allerta meteo caldo il 23 giugno 2026 in Italia:
- Bari
- Latina
Allerta meteo caldo il 23 giugno 2026 in Italia: dove scatta il bollino giallo
Sempre per martedì 23 giugno 2026 scatta lo stato di allerta meteo caldo di livello 1 in Italia. Ricordiamo che il livello 1 di allerta meteo caldo è contrassegnata dal bollino giallo che indica la presenza di condizioni climatiche che potrebbero poi scatenare una ondata di calore.
Ecco la lista di tutte le città dove è stato comunicato il bollino giallo di allerta meteo caldo il 23 giugno 2026 in Italia:
- Cagliari
- Campobasso
- Catania
- Civitavecchia
- Genova
- Messina
- Napoli
- Palermo
- Reggio Calabria
- Trieste