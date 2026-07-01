Meteo, allerta caldo il 2 luglio 2026 in Italia: ecco dove scatta il bollino gialla ed arancione

Il transito della prima perturbazione di luglio 2026 nelle ultime ore ha sicuramente smorzato la seconda intensa ondata di calore della stagione, ma anche nella giornata di giovedì 2 luglio 2026 scatta l'allerta meteo caldo in diverse città italiane contrassegnate dal bollino rosso, arancione e giallo.

Meteo, ancora caldo record il 2 luglio 2026: 2 città da bollino rosso in Italia

Il Ministero della Salute ha diramato per la giornata di giovedì 2 luglio 2026 un nuovo bollettino sulle ondate di calore. Non mancano città contrassegnate dal bollino rosso che indica il livello massimo di allerta meteo per il caldo in Italia. Ricordiamo che in presenza di bollino rosso - corrispondente al livello più alto di allerta meteo caldo - si segnala la presenza di condizioni climatiche di emergenza con possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Nella giornata di giovedì 2 luglio 2026 sono solo 2 le città italiane contrassegnate dal bollino rosso di allerta meteo caldo:

Catania

Reggio Calabria

Caldo anomalo il 2 luglio 2026: le città da bollino arancione

Si segnala anche la presenza di una città italiana contrassegnata dal bollino arancione che, secondo il Ministero della Salute, indica un livello intermedio di allerta meteo per il caldo.

Il bollino arancione segnala la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. L'allerta arancione di allerta caldo il 2 luglio 2026 scatta solo nella città di Messina.

Sulla scia del transito della prima perturbazione del mese di luglio 2026 si attenua il caldo record delle ultime settimane. La conferma arriva dal bollettino sulle ondate di calore che, nella giornata di giovedì 2 luglio 2026, vede cresce il numero di città contrassegnate dal bollino giallo.

Il bollino giallo di allerta meteo caldo corrisponde al livello più basso e segnala condizioni climatiche che potrebbero in seguito scatenare una ondata di calore. Attenzione: si tratta sempre di uno stato di allerta per ondate di calore e come tale richiede di essere controllato. A seguire la lista delle 24 città italiane contrassegnate dal bollino giallo il giorno 2 luglio 2026:

Ancona

Bari

Bologna

Bolzano

Brescia

Cagliari

Campobasso

Civitavecchia

Firenze

Frosinone

Genova

Latina

Milano

Napoli

Palermo

Perugia

Pescara

Rieti

Roma

Torino

Trieste

Venezia

Verona

Viterbo

Il Ministero della Salute durante un'ondata di calore invita tutti i cittadini, in particolare i soggetti a rischio e fragili, ad evitare di uscire nelle ore più calde della giornata. Non solo, è consigliato di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde di non praticare attività sportive all'aperto. Infine è consigliato bere tanta acqua per idratarsi e far arieggiare le stanze.