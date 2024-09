Meteo, allerta arancione in Lombardia e gialla nel resto d'Italia il 6 settembre: tutte le regioni a rischio

Prosegue l'ondata di maltempo in Italia anche per la giornata di venerdì 6 settembre 2024. La Protezione Civile ha emesso un duplice stato di allerta meteo arancione e gialla da Nord a Sud. Ecco le regioni e zone interessate.

Maltempo in Lombardia: allerta arancione il 6 settembre 2024

Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato per venerdì 6 settembre 2024 un nuovo stato di allerta meteo arancione in Italia. Dopo la forte ondata di maltempo che ha fatto registrare danni, disagi e allagamenti, anche il primo weekend di sempre è nel segno del maltempo. Non si placano le piogge e temporali che da giorni stanno interessando diverse regioni tra cui la Lombardia dove prosegue l'allerta meteo anche nella giornata di venerdì 6 settembre.

Particolare attenzione è rivolta alla città di Milano visto che è stata diramata l'allerta arancione per rischio idraulico nella zona di Nodo Idraulico di Milano. Non solo, sempre in Lombardia scatta anche l'allerta meteo arancione per rischio idrogeologico nelle zone: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano.

Maltempo al Nord e Sud Italia: scatta l'allerta meteo gialla il 6 settembre

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato anche uno stato di allerta meteo gialla per venerdì 6 settembre 2024 da Nord a Sud. Prosegue l'allerta maltempo in diverse regioni colpite da una forte ondata di piogge e rovesci. Ecco tutte le regioni e zone interessate dall'allerta meteo gialla per piogge e temporali:

Campania : Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento;

: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento; Friuli Venezia Giulia : Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene;

: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene; Lombardia : Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali;

: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali; Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Salento.

Sempre venerdì 6 settembre 2024 scatta l'allerta gialla per rischio idraulico che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici, possibili eventi alluvionali, lungo i corsi d'acqua principali. L'allarme meteo è stato comunicato nelle seguenti regioni e zone:

Lombardia : Bassa pianura centro-occidentale, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale;

: Bassa pianura centro-occidentale, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Infine da non sottovalutare anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico emessa in: