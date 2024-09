Meteo, allerta arancione in Emilia Romagna e gialla nel resto d'Italia: le zone a rischio il 22 settembre

Non si placa l'ondata di maltempo che da giorni sta interessando l'Italia e in particolare l'Emilia Romagna e le Marche colpite dalle alluvioni. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per domenica 22 settembre uno stato di allerta meteo arancione e gialla in diverse regioni. Ecco dove.

Maltempo Emilia Romagna, scatta l'allerta arancione e gialla il 22 settembre

Dopo l'alluvione è ancora emergenza meteo in Emilia Romagna. La Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, domenica 22 settembre 2024, uno stato di allerta meteo arancione di moderata criticità per rischio idraulico. L'allarme maltempo che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici, come possibili eventi alluvionali, lungo i corsi d'acqua principali è stato diramato in particolare nela zona della Pianura bolognese.

Non solo sempre in Emilia Romagna scatta anche l'allerta gialla di ordinaria criticità sempre per rischio idraulico nelle zone di Bassa collina e pianura romagnola.

Meteo, maltempo dal Nord Italia al Sud: le regioni interessata dall'allerta gialla

Si preannuncia una domenica bagnata quella del 22 settembre con lo stato di allerta meteo gialla emessa dal Dipartimento della Protezione Civile. Piogge e temporali, anche insistenti, sono previsti in Sicilia dove è stata comunicata l'allerta gialla per rischio rovesci nelle zone:

Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

Da segnalare anche l'allerta gialla per rischio idraulico diramata in:

Emilia Romagna : Bassa collina e pianura romagnola;

: Bassa collina e pianura romagnola; Lombardia: Bassa pianura orientale.

Infine, da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico emessa nelle regioni e zone: