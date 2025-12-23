Meteo, allerta arancione e gialla nella vigilia di Natale 2025: le regioni e zone a rischio

La Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, mercoledì 24 dicembre 2025, giorno della Vigilia di natale 2025, un duplice bollettino di allerte meteo. Scopriamo dove scatta l'allerta arancione e gialla in Italia.

Maltempo in Italia: allerta arancione la vigilia di Natale 2025

Il passaggio delle perturbazioni raggiunge il suo apice proprio nel giorno della Vigilia di Natale 2025, mercoledì 24 dicembre 2025, visto che il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso un doppio stato di allerta meteo in Italia. Nello specifico l'allerta arancione che indica una criticità moderata per la presenza di fenomeni meteorologici come temporali, vento, neve, ghiaccio, intensi, diffusi e persistenti tali da rappresentare un pericolo per la popolazione. Si tratta di una serie di fenomeni in grado di causare danni ingenti, allagamenti, problemi alla circolazione, blackout elettrici e cadute di alberi o rami, richiedendo maggiore prudenza e la preparazione ad azioni di emergenza.

Per questo motivo nel giorno della Vigilia di Natale 2025 l'allerta arancione di moderata criticità è stata emessa dalla Protezione Civile in Emilia Romagna dove persistono condizioni climatiche tali da far scattare l'allerta per rischio idraulico e idrogeologico nelle zone:

Costa romagnola, Costa ferrarese, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese.

Meteo, allerta gialla per maltempo e criticità nella vigilia di Natale 2025 in Italia

Non solo, sempre nel giorno della Vigilia di Natale 2025 scatta un bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità da Nord a Sud. Piogge e temporali abbondanti e intensi sono previsti in diverse regioni, ma solo in 5 scatta l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali. Si tratta di:

Abruzzo : Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica;

: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica; Basilicata ;

; Calabria : Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;

: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro; Umbria: Chiascio - Topino, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiani - Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere.

Attenzione: da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idraulico che segnala la possibilità di eventi alluvionali o esondazioni dovuti al superamento dei livelli critici dei fiumi, manifestandosi con allagamenti e danni a territori e infrastrutture. Ecco le regioni e zone a rischio il 24 dicembre 2025:

Calabria : Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;

: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale; Emilia Romagna: Pianura modenese, Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana di Po, Pianura reggiana.

Infine il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato anche un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico emesso per la giornata della vigilia di Natale 2025, mercoledì 24 dicembre, nelle regioni e zone: