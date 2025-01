Meteo, allerta arancione e gialla in Italia il 14 gennaio: le zone e regioni a rischio maltempo

Prosegue lo stato di allerta meteo in Italia. La perturbazione che da giorni sta interessando le regioni del Centro-Sud continua a far registrare fenomeni temporaleschi intensi tali che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo per la giornata di martedì 14 gennaio 2025. Ecco tutte le regioni e zone a rischio. Con l'aggiunta di molte zone dove sono state anche chiuse le scuole: qui l'elenco.

Allerta arancione in Italia il 14 gennaio 2025

Scatta un'allerta meteo arancione in Italia per martedì 14 gennaio 2025. L'allerta arancione viene emessa dalla sala operativa della protezione civile regionale, quando il servizio meteo prevede pioggia insistente, temporali intensi, vento forte, mareggiate, ghiaccio o neve: il significato di questa espressione è che ci sono rischi per le persone e per le cose.

Nel dettaglio lo stato di allerta meteo arancione è stato emesso per il rischio di piogge e temporali in una sola regione: la Calabria e nello specifico per le zone del Versante Jonico Centro-settentrionale.

Non solo, sempre in Calabria è stata comunicata l'allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico nelle zone del Versante Jonico Centro-settentrionale.

Maltempo in Italia: scatta anche l'allerta gialla il 14 gennaio 2025: ecco dove

La Protezione Civile ha diramato per martedì 14 gennaio 2025 anche un bollettino di allerta meteo gialla in Italia per rischio piogge e temporali. Ecco nel dettaglio tutte le zone interessate e coinvolte:

Basilicata ;

; Calabria : Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

Attenzione anche allo stato di allerta gialla comunicato per il rischio idraulico che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici, come possibili eventi alluvionali, lungo i corsi d'acqua principali. L'allerta gialla interessa le regioni e zone:

Basilicata ;

; Calabria : Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico in: