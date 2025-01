Meteo e allerta per maltempo, scuole chiuse martedì 14 gennaio 2025: l'elenco dei comuni

L'Italia è nella morsa del maltempo e del freddo. Nella giornata di martedì 14 gennaio 2025 scatta la duplice allerta meteo gialla ed arancione in alcune regioni d'Italia, in particolare al Centro-Sud. Piogge e fenomeni temporaleschi, anche intensi, sono attesi nelle prossime ore e per questo motivo sono diversi i comuni in cui le scuole saranno chiuse.

Allerta meteo e scuole chiuse il 14 gennaio 2025 in Italia

Martedì 14 gennaio 2025 si preannuncia critico in Italia a causa di una forte ondata di maltempo. Freddo, neve e gelo stanno paralizzando il paese e in particolare le regioni del Centro-Sud. Una situazione confermata anche dallo stato di allerta meteo arancione e gialla diramato dalla Protezione Civile. Non solo, diverse regioni devono fare i conti con fortissime raffiche di vento e con la neve caduta anche a bassa quota e colline facendo ghiacciare le strade. In particolare la situazione è critica nelle province di Napoli, Salerno, Caserta, Avellino e Benevento dove è scattata una ordinanza per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

Ricordiamo: la chiusura delle scuole è un provvedimento deciso per eventi climatici gravi o lavori di manutenzione straordinaria. In questo caso, nessun membro della comunità scolastica deve recarsi in sede. Le assenze sono legittimate.

Scuole chiuse in Italia il 14 gennaio 2025: elenco comuni in aggiornamento

Ecco a seguire tutte le regioni con i rispettivi comuni dove le scuole saranno chiuse per maltempo nella giornata di martedì 14 gennaio 2025:

Basilicata

Potenza

Anzi

Bella

Cancellara

Castelmezzano

Castelsaraceno

Castronuovo di Sant’Andrea

Chiaromonte

Gallicchio

Latronico

Marsicovetere

Pescopagano

Picerno

Pietragalla

Pietrapertosa

Pignola

Rapone

San Chirico Nuovo

San Fele

San Severino Lucano

Savoia di Lucania

Terranova di Pollino

Calabria

Crotone

Campania

Aquilonia (AV)

Avella (AV)

Sant’Angelo dei Lombardi (AV)

Caggiano (SA)

Laviano (SA)

Molise