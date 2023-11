Meteo, allerta arancione e gialla in Italia il 6 novembre 2023: le regioni e zone a rischio maltempo

Prosegue l'ondata di maltempo in Italia. Il primo fine settimana di novembre è stato segnato dal passaggio della tempesta Ciaran e da intense piogge che hanno causato danni e disagi in diverse regioni. In Toscana è stato dichiarato lo stato di emergenza dopo l'esondazione del Bisenzio. Intanto per la giornata di lunedì 6 novembre 2023 scatta un nuovo stato di allerta meteo arancione e gialla da Nord a Sud. Ecco dove.

Allarme maltempo in Italia: scatta l'allerta arancione e gialla per rischio idraulico

L'inizio della nuova settimana è ancora nel segno del maltempo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato uno stato di allerta arancione e gialla per rischio idraulico il 6 novembre 2023 in diverse regioni d'Italia. Il rischio idraulico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici, come possibili eventi alluvionali, lungo i corsi d'acqua principali. Per lunedì 6 novembre l'allerta arancione di moderata criticità scatta in Emilia Romagna e nello specifico nella zona della Pianura modenese.

Sempre lunedì 6 novembre, la Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta gialla di ordinaria criticità in diverese regioni dello stivale. Ecco dove:

Emilia Romagna : Pianura reggiana, Costa ferrarese, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Pianura ferrarese;

: Pianura reggiana, Costa ferrarese, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Pianura ferrarese; Lombardia : Lario e Prealpi occidentali, Bassa pianura orientale;

: Lario e Prealpi occidentali, Bassa pianura orientale; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Emergenza meteo in Italia per il maltempo: allerta gialla per rischio idrogeologico

La Protezione Civile ha emesso anche uno stato di allerta meteo gialla per rischo idrogeologico lunedì 6 novembre 2023 in diverse regioni d'Italia. Ricordiamo che il rischio idrogeologico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua della la rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane. Ecco le regioni e zone interessato dallo stato di allarme meteo: