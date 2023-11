Meteo, allerta arancione e gialla il 9 novembre in Italia: scatta l'allarme in diverse regioni. Ecco dove

Nuova ondata di maltempo in Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato un duplice stato di allerta meteo arancione e gialla per giovedì 9 novembre 2023 in diverse regioni. Ecco le zone a rischio.

Allarme meteo in Italia: scatta l'allerta per rischio idrogeologico in diverse regioni

La Protezione Civile ha diramato per la giornata di giovedì 9 novembre 2023 un nuovo stato di allerta meteo. Il passaggio di varie perturbazioni ha segnato il ritorno di piogge e rovesci, anche localmente intensi, in diverse regioni. Tra i rischi legati all'allerta c'è quello idrogeologico che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua della la rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane. L'allerta meteo arancione di moderata criticità per rischio idrogeologico è stata comunicata in Toscana nelle zone: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia.

Non solo, scatta anche l'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico anche nelle seguenti regioni e zone:

Sardegna : Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Logudoro, Bacino del Tirso;

: Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Logudoro, Bacino del Tirso; Toscana : Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Mugello-Val di Sieve, Romagna-Toscana, Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio;

: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Mugello-Val di Sieve, Romagna-Toscana, Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio; Umbria: Medio Tevere.

Stato di allerta meteo in Italia per piogge: ecco dove

Non solo, sempre per giovedì 9 novembre 2023, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali in diverse regioni. Ecco le zone interessate:

Sardegna : Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Logudoro, Bacino del Tirso;

: Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Logudoro, Bacino del Tirso; Toscana : Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Lucca, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio;

: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Lucca, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio; Umbria: Chiani - Paglia, Medio Tevere

Infine da non sottovalutare anche l'allerta gialla per rischio idraulico in due regioni: