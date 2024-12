Meteo, allerta arancione e gialla il 9 dicembre in Italia: le regioni a rischio maltempo

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, lunedì 9 dicembre 2024, un duplice bollettino di allerta meteo arancione e gialla in Italia. Ecco tutte le regioni e zone a rischio maltempo.

Maltempo in Italia, scatta l'allerta arancione il 9 dicembre 2024

Prosegue l'ondata di maltempo in Italia anche nella seconda settimana di dicembre. La Protezione Civile ha emesso per lunedì 9 dicembre 2024 un bollettino di allerta meteo arancione in diverse regioni d'Italia per rischio piogge e temporali. Ecco le regioni e zone a rischio:

Calabria : Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale;

: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale; Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola.

Sempre lunedì 9 dicembre 2024 è stata diramata l'allerta meteo arancione per rischio idraulico in:

: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale; Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese.

Da non sottovalutare poi è anche lo stato di allerta meteo arancione emessa per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua della la rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane. L'allerta meteo arancione per rischio idrogeologico è stata comunicata nelle regioni e zone:

: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale; Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola.

Meteo, allerta gialla per maltempo in Italia il 9 dicembre 2024: ecco dove

Gli effetti della perturbazione che ha colpito l'Italia nel giorno della Festa dell'Immacolata si faranno sentire anche nella giornata di lunedì 9 dicembre 2024 con uno stato di allerta meteo gialla. Scatta l'allarme maltempo con il rischio di piogge e temporali nelle seguenti regioni e zone:

Basilicata ;

; Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Sicilia : Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie;

: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie; Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Non solo, sempre lunedì 9 dicembre 2024 scatta l'allerta meteo gialla per rischio idraulico in:

Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Emilia Romagna: Costa ferrarese, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese.

Da non sottovalutare poi è lo stato di allerta meteo gialla diramata per lunedì 9 dicembre 2024 per rischio idrogeologico in: