FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, allerta arancione e gialla il 6 gennaio 2026 in Italia: ec...

Meteo, allerta arancione e gialla il 6 gennaio 2026 in Italia: ecco dove

Scatta la duplice allerta meteo arancione e gialla in Italia nel giorno dell'Epifania, martedì 6 gennaio 2026. Le regioni a rischio.
Clima5 Gennaio 2026 - ore 17:39 - Redatto da Meteo.it
Clima5 Gennaio 2026 - ore 17:39 - Redatto da Meteo.it

Si preannuncia una Epifania 2026 bagnata in diverse regioni del Centro-Sud. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, martedì 6 gennaio 2026, giorno della Befana, un duplice bollettino di allerta meteo arancione e gialla in Italia.

Allerta arancione il 6 gennaio 2026 in Italia: le regioni a rischio

Scatta l'allerta arancione nel giorno della Befana 2026. Il passaggio della prima perturbazione di gennaio continua a farsi sentire in diverse regioni del Centro-Sud interessate da fenomeni meteorologici intensi tali che la Protezione Civile ha comunicato un bollettino di allerta meteo arancione in diverse regioni.

Ricordiamo che l'allerta arancione indica una criticità moderata per la presenza di fenomeni meteo intensi e diffusi come piogge, vento forte, temporali, neve, ghiaccio che possono causare danni significativi, allagamenti, frane, problemi alla viabilità e interruzioni dei servizi, richiedendo prudenza.

Nel dettaglio l'allerta arancione il 6 gennaio 2026 è stata emessa per il rischio idraulico nelle regioni e zone:

  • Lazio: Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacino del Liri;
  • Molise: Alto Volturno - Medio Sangro.

Non solo, sempre nel giorno della Befana 2026 scatta anche lo stato di allerta arancione di moderata criticità per rischio idrogeologico in:

  • Lazio: Bacini di Roma;
  • Molise: Alto Volturno - Medio Sangro.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla nel giorno della Befana 2026

Piogge e temporali nel giorno dell'Epifania 2026 in Italia. La Protezione Civile, oltre allo stato di allerta meteo arancione, ha emesso anche un bollettino di allerta gialla di livello 1 per il rischio di piogge e temporali. Ecco tutte le regioni e le zone coinvolte nell'allerta gialla il 6 gennaio 2026:

  • Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica, Bacino Basso del Sangro;
  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea;
  • Puglia: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno, Salento;
  • Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia;
  • Umbria: Chiascio - Topino, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiani - Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere.

Attenzione: sempre il 6 gennaio 2026 scatta anche l'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico nelle regioni e zone:

  • Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;
  • Campania: Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana;
  • Lazio: Appennino di Rieti, Bacini di Roma;
  • Marche;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese;
  • Umbria: Chiani - Paglia.

Infine da non sottovalutare è lo stato di allerta gialla per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità. A seguire tutte le regioni e zone interessate dall'allerta gialla per rischio idrogeologico il 6 gennaio 2026:

  • Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica, Bacino Basso del Sangro;
  • Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;
  • Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;
  • Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacini Costieri Nord, Aniene, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Appennino di Rieti;
  • Marche;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea;
  • Puglia: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno, Salento;
  • Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia;
  • Umbria: Chiascio - Topino, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiani - Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere.
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo Italia: vortice freddo in arrivo. Pioggia, vento e neve fino in pianura
    Clima5 Gennaio 2026

    Meteo Italia: vortice freddo in arrivo. Pioggia, vento e neve fino in pianura

    Ecco le ultime news di meteo per l'Italia avvolta da un vortice freddo che porta pioggia e neve fino in pianura. Ecco dove e quando
  • Maltempo al Centro e neve sull'Appennino: incidenti e alberi caduti - Foto e Video
    Clima5 Gennaio 2026

    Maltempo al Centro e neve sull'Appennino: incidenti e alberi caduti - Foto e Video

    Maltempo nel Centro Italia: forti nevicate sull'Appennino. Disagi, incidenti e alberi caduti.
  • Che tempo farà all’Epifania? Le previsioni meteo
    Clima5 Gennaio 2026

    Che tempo farà all’Epifania? Le previsioni meteo

    Freddo e maltempo in Italia a poche ore dall'Epifania, che tutte le feste si porta via.
  • Maltempo a Roma, strade allagate e un albero crolla vicino al Colosseo: la situazione
    Clima5 Gennaio 2026

    Maltempo a Roma, strade allagate e un albero crolla vicino al Colosseo: la situazione

    Strade chiuse, disagi alla circolazione e rischio esondazioni: piogge intense su città e provincia, scatta l’allerta per fiumi e trasporti.
Ultime newsVedi tutte
Freddo e tempo instabile fino al weekend: la tendenza meteo da giovedì 8 gennaio
Tendenza5 Gennaio 2026
Freddo e tempo instabile fino al weekend: la tendenza meteo da giovedì 8 gennaio
Settimana dell’Epifania movimentata fino al weekend: venti di burrasca, freddo intenso, maltempo e neve. Gli aggiornamenti meteo
Meteo, freddo e maltempo anche dopo l'Epifania: la tendenza fino al weekend
Tendenza4 Gennaio 2026
Meteo, freddo e maltempo anche dopo l'Epifania: la tendenza fino al weekend
Vortice ciclonico in azione sull'Italia: maltempo in molte regioni, con neve fino a bassa quota e freddo in aumento. Gli aggiornamenti meteo
Meteo, Epifania con maltempo invernale: pioggia, freddo e neve a bassa quota
Tendenza3 Gennaio 2026
Meteo, Epifania con maltempo invernale: pioggia, freddo e neve a bassa quota
Si conferma un'Epifania movimentata dal punto di vista meteo: maltempo in molte regioni, con freddo in aumento e neve fino in pianura!
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 06 Gennaio ore 00:36

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154