Meteo, allerta arancione e gialla il 5 giugno 2025 in Italia: a rischio dalla Lombardia al Piemonte

L'Italia è climaticamente divisa in due: il Centro-Sud è dominato dall'anticiclone africano, mentre al Nord si fanno sentire una serie di sistemi perturbati. Proprio le regioni settentrionali devono fare i conti con una doppia allerta meteo arancione e gialla diramata dalla Protezione Civile nella giornata di giovedì 5 giugno 2025.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta arancione in Lombardia il 5 giugno 2025

Le regioni del Nord sono rimaste ben lontane dagli effetti dell'anticiclone africano e la conferma arriva dal bollettino di allerte comunicato dal Dipartimento della Protezione Civile. Per la giornata di domani, giovedì 5 giugno 2025, infatti, la Protezione Civile ha emesso uno stato di allerta meteo di colore arancione che corrisponde al secondo livello. Ricordiamo che l'allerta arancione rappresenta scenari di evento in grado di verificarsi in modo violento e persistente su intere porzioni del territorio, con pericolo per la popolazione e la probabilità di danni ingenti e possibile perdita di vite umane.

Giovedì 5 giugno 2025 l'allerta arancione è stata emessa per rischio idrogeologico in una sola regione. Osservata speciale è la Lombardia dove potrebbero registrarsi effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua della la rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane. Le zone della Lombardia interessate dall'allerta arancione sono: Valchiavenna.

Piogge e temporali in Italia il 5 giugno 2025: allerta gialla per maltempo

Non solo, sempre giovedì 5 giugno 2025 la Protezione Civile ha diramato anche un bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali. Il passaggio della perturbazione n.2 di giugno si farà sentire in diverse regioni del Nord e in particolare in Lombardia e Piemonte dove non si escludono fenomeni temporaleschi intensi. Ecco nel dettaglio zone e regioni interessate dall'allerta meteo gialla per piogge:

Lombardia : Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Nodo Idraulico di Milano;

: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Nodo Idraulico di Milano; Piemonte: Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Pianura settentrionale.

Attenzione, da non sottovalutare poi è lo stato di allerta gialla per rischio idraulico emessa in Veneto e nelle zone Adige-Garda e monti Lessini. Infine da segnalare anche l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico emessa sempre in Lombardia nelle zone: Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Nodo Idraulico di Milano.