Meteo, allerta arancione e gialla il 4 marzo in Italia: le zone e regioni a rischio

E' ancora allerta maltempo in Italia. La nuova settimana di marzo inizia con una duplice allerta meteo di colore arancione e gialla emesse dalla Protezione Civile in diverse regioni. Ecco tutte le zone a rischio.

Allerta arancione in Italia per rischio idraulico e idrogeologico il 4 marzo

Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato per la giornata di domani, lunedì 4 marzo 2024, uno stato di allerta arancione in diverse regioni d'Italia. Scatta nuovamente l'allarme per rischio idraulico che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici, come possibili eventi alluvionali, lungo i corsi d'acqua principali. L'allerta arancione di moderata criticità riguarda la regione Emilia Romagna per le seguenti zone: Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Pianura piacentino-parmense.

Sempre lunedì 4 marzo scatta l'allerta meteo per rischio idrogeologico nella regione Piemonte e nelle zone di: Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po.

Maltempo in Italia il 4 marzo 2024: scatta l'allerta meteo gialla

Nuovo stato di allerta meteo in Italia. Lunedì 4 marzo 2024 nuova ondata di piogge e temporali con la Protezione Civile che ha comunicato un bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali in diverse regioni d'Italia. Ecco le zone:

Abruzzo : Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro;

; Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro; Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

La Protezione Civile ha emesso anche uno stato di allerta gialla per rischio idraulico il 4 marzo in Italia. Ecco le regioni e zone:

Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

: Logudoro; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Infine da non sottovalutare anche l'allarme meteo per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua della rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane. Ecco dove è diramata l'allerta gialla per lunedì 4 marzo: