Meteo, scatta allerta arancione e gialla il 30 giugno in Italia per piogge e maltempo: ecco dove

Il maltempo torna ad interessare l'Italia. Per la giornata di venerdì 30 giugno il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato un duplice stato di allerta meteo: arancione e gialla nel nostro paese. Diverse le regioni e zone coinvolte dall'allarme piogge.

Meteo, scatta l'allerta arancione in Italia per temporali: ecco le zone a rischio

Attenzione: allerta arancione in Italia per la giornata di venerdì 30 giugno 2023. Il mese di giugno si conclude con un nuovo bollettino di allerta meteo arancione diramato dal Dipartimento della Protezione Civile per rischio piogge e temporali. Lo stato di allerta arancione di moderata criticità per rischio piogge è stato emesso per la regione Toscana e riguarda tutte le zone:

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio.

Non solo, sempre venerdì 30 giugno 2023 scatta anche l'allerta arancione per rischio idrogeologico sempre in Toscana e nelle zone: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio.

Allerta gialla in Italia il 30 giugno: le regioni e zone a rischio

Non solo allerta arancione in Italia, ma anche allerta gialla nell'ultimo giorno di giugno. Per venerdì 30 giugno, infatti, la Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta gialla per rischio piogge e temporali in diverse regioni dello stivale. Il passaggio della perturbazione n.7 del mese farà sentire i suoi effetti lungo tutto lo stivale riportando piogge e temporali intensi con il possibile rischio di nubifragi e grandinate. Ecco le regioni e zone a rischio:

Abruzzo : Bacino dell'Aterno, Marsica;

: Bacino dell'Aterno, Marsica; Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese;

: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese; Lazio : Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, AnieneLiguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente;

: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, AnieneLiguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente; Lombardia : Bassa pianura centro-occidentale, Appennino pavese, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale;

: Bassa pianura centro-occidentale, Appennino pavese, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale; Marche ;

; Piemonte : Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Scrivia;

: Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Scrivia; Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Da non sottovalutare poi il rischio idraulico diramato solo per il Trentino Alto Adige e la Provincia Autonoma di Bolzano. Infine allerta gialla anche per possibile rischio idrogeologico nelle regioni e zone: