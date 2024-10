Meteo, allerta arancione e gialla il 29 ottobre in Italia: dalla Lombardia al Veneto

Per la giornata di martedì 29 ottobre 2024, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un duplice bollettino di allerta meteo. Scatta l'allerta meteo arancione e gialla in alcune regioni d'Italia. Ecco dove.

Allerta arancione in Italia il 29 ottobre: le regioni a rischio

Dopo settimane di maltempo nelle prossime ore è prevista la rimonta dell'alta pressione con il ritorno dell'anticiclone che garantirà clima stabile e soleggiato da Nord a Sud. Nella giornata di martedì 29 ottobre spazio però anche alle ultime piogge e criticità con la Protezione Civile che ha diramato lo stato di allerta meteo arancione per rischio idraulico.

L'allerta per rischio idraulico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici, come possibili eventi alluvionali, lungo i corsi d'acqua principali. Lo stato di allerta meteo è stato emesso in una sola regione: l'Emilia Romagna e nel dettaglio nelle zone della Costa Ferrarese.

Maltempo in Italia: allerta gialla in 3 regioni il 29 ottobre 2024

Non solo, sempre per martedì 29 ottobre 2024 scatta anche lo stato di allerta meteo gialla. La Protezione Civile ha comunicato che l'allarme maltempo per possibili criticità e rischio idraulico riguarda ben 3 regioni d'Italia. Ecco nel dettaglio tutte le zone interessate dallo stato di allerta meteo gialla per rischio idraulico: