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Meteo, allerta arancione e gialla il 21 agosto 2026 in Italia: ecco dove

Duplice allerta meteo arancione e gialla per venerdì 21 agosto 2026 in Italia: tutte le regioni e zone a rischio secondo la Protezione Civile.
Clima20 Agosto 2026 - ore 18:31 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, venerdì 21 agosto 2026, un duplice bollettino di allerta meteo arancione e gialla in Italia per rischio piogge e altre criticità. Scopriamo tutte le regioni e zone a rischio.

Allerta meteo arancione il 21 agosto 2026 in Italia: le regioni coinvolte

Un venerdì 21 agosto 2026 all'insegna del maltempo e delle criticità in diverse regioni d'Italia. Scatta l'allerta meteo arancione che, secondo il Dipartimento della Protezione Civile indica il livello intermedio-alto e segnala fenomeni intensi e diffusi che possono causare danni significativi a edifici, strade e attività, oltre a pericoli per l'incolumità delle persone.

L'allerta meteo arancione è stata emessa per il 21 agosto 2026 per rischio piogge e temporali nelle seguenti regioni e zone:

  • Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino montano del Tagliamento e del Torre;
  • Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Levante;
  • Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Alto, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia.

Massima attenzione anche per l'allerta meteo arancione emessa per rischio idrogeologico il 21 agosto 2026 in:

  • Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante;
  • Lombardia: Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Media-bassa Valtellina.

Maltempo in Italia: dove scatta l'allerta gialla per piogge il 21 agosto 2026

La Protezione Civile ha inoltre diramato per la giornata di domani, venerdì 21 agosto 2026, anche un bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali in gran parte del Paese. Il transito di un sistema perturbato interesserà nelle prossime ore diverse regioni d'Italia con fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da richiedere lo stato di allerta gialla.

Scopriamo le 11 regioni coinvolte nello stato di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali nella giornata di venerdì 21 agosto 2026 in Italia:

  • Abruzzo: Marsica, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno;
  • Emilia Romagna: Montagna piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Alta collina romagnola, Costa ferrarese, Pianura bolognese, Pianura ferrarese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura reggiana di Po, Pianura piacentino-parmense, Montagna romagnola, Pianura reggiana, Pianura modenese, Alta collina piacentino-parmense, Collina bolognese, Montagna bolognese;
  • Lazio: Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord;
  • Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Padani di Ponente;
  • Marche;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro:
  • Piemonte: Scrivia, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Belbo e Bormida, Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline;
  • Toscana: Ombrone Gr-Costa, Ombrone Gr-Medio, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Fiora e Albegna;
  • Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento;
  • Umbria: Medio Tevere, Chiascio - Topino, Alto Tevere, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiani - Paglia;
  • Veneto: Dolomiti Occidentali: Agordino, Zoldano, alta Val Boite, Dolomiti orientali: Cadore, Comelico, Pianura centro meridionale e Bassa padovana - Bacini Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Colli Euganei e Colli Berici - Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Costa centro meridionale - Bacini Brenta Bacchiglione, Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Costa meridionale e Delta Po - Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige, Alta pianura trevigiana occidentale - Bacini Piave, Sile, Scolante in Laguna, Prealpi trevigiane - Bacino Livenza, Pianura centro meridionale - Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Fissero Tartaro Canalbianco, Prealpi bellunesi Valbelluna/Feltrino - Bacino Piave, Alta pianura trevigiana orientale - Bacino Livenza, Feltrino - Bacino Cismon, Pianura centro-orientale - Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura polesana centrale - Bacini Fissero Tartaro Canalbianco,Po, Adige, Prealpi trevigiane - Bacino Piave, Lessinia meridionale e alta pianura veronese - Bacino Adige, Costa centro-orientale - Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Costa orientale Bacini Livenza, Lemene, Tagliamento, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura orientale - Bacini Livenza, Lemene, Pianura tra Livenza e Piave, Alpago Cansiglio - Bacino Piave, Prealpi orientali, Baldo e Lessinia settentrionale - Bacino Adige, Pianura centrale - Bacini Brenta Bacchiglione, Muson, Scolante in Laguna, Polesine occidentale, Bassa Veronese e Valli Grandi Veronesi - Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige, Pedemontana e alta pianura centrale - Bacini Brenta Bacchiglione Agno-Guà Alpone, Prealpi vicentine Altopiano dei Sette Comuni - Bacini Brenta Bacchiglione Agno.

Allerta meteo per criticità il 21 agosto 2026 in Italia: le zone interessate

Sempre per venerdì 21 agosto 2026 scatta anche l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico nelle regioni e zone:

  • Lombardia: Orobie bergamasche, Media-bassa Valtellina, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale;
  • Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana.

Infine non è da sottovalutare l'allerta meteo gialla emessa per il 21 agosto 2026 per rischio idrogeologico in diverse regioni d'Italia. Ricordiamo che il rischio idrogeologico corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità. A seguire tutte le zone e regioni coinvolte:

  • Abruzzo: Marsica, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno;
  • Emilia Romagna: Montagna piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Montagna romagnola, Alta collina piacentino-parmense, Collina bolognese, Montagna bolognese;
  • Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino montano del Tagliamento e del Torre;
  • Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante;
  • Lombardia: Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale;
  • Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento.
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Ultimo aggiornamento Giovedì 20 Agosto ore 21:24

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