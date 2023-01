Meteo, scatta allerta arancione e gialla il 17 gennaio in Italia: tutte le zone e regioni a rischio

Nuovo stato di allerta meteo in Italia. Per la giornata di martedì 17 gennaio 2023, la Protezione Civile ha diramato un duplice stato di allerte meteo arancione e gialla per rischio piogge e temporali. Ecco tutte le regioni e zone a rischio.

Allerta arancione in Italia: 4 le regioni a rischio

La Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta meteo arancione in Italia per la giornata di martedì 17 gennaio 2023. Una nuova ondata di maltempo è in arrivo nel nostro paese con diverse regioni attraversate da piogge e temporali anche di forte intensità. 4 le regioni interessate dall'allarme meteo per rischio temporali, idraulico e idrogeologico. Piogge e rovesci, anche forti, sono previsti in buona parte della Campania, ma anche in Calabria nelle zone: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale.

L'allerta meteo arancione è stata diramata anche per rischio idraulico e idrogeologico nelle seguenti regioni e zone:

Basilicata ;

; Calabria : Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale; Campania : Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana;

: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana; Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro.

Scuole chiuse in Campania in diversi comuni, tra cui le città di Napoli e Salerno.

Meteo, allerta gialla per il 17 gennaio: le regioni a rischio

Nella giornata di martedì 17 gennaio 2023 scatta anche l'allerta meteo gialla. Il Dipartimento della Protezione Civile, infatti, ha emesso un bollettino di allarme meteo gialla per rischio temporali in:

Abruzzo : Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano;

: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano; Basilicata ;

; Calabria : Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale;

: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale; Lazio : Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di RomaMolise: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro;

: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di RomaMolise: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro; Umbria: Chiani - Paglia, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

L'allerta meteo gialla è stata diramata anche per rischio idraulico in:

Calabria : Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale;

: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro; Sardegna : Logudoro, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Bacino del Tirso;

: Logudoro, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Bacino del Tirso; Umbria: Chiani - Paglia, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Infine, l'avviso di allerta gialla della Protezione Civile Regionale, è stato emesso anche per una ordinaria criticità per rischio idrogeologico in: