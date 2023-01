Allerta meteo arancione in Campania, scuole chiuse domani in molti comuni: ecco l’elenco

Scatta l'allerta meteo arancione a Napoli e in Campania. La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta per piogge e temporali forti dalle ore 9 di domani 17 gennaio alle 9 di mercoledì 18 gennaio 2023. Scuole chiuse in diversi comuni.

Allerta arancione in Campania, le previsioni meteo: piogge e temporali intensi

Il Dipartimento della Protezione Civile della Campania ha emesso un avviso di allerta meteo arancione a Napoli e in tutta la regione per "piogge e temporali anche di forte intensità valido delle ore 9 di domani 17 gennaio alle ore 9 di mercoledì 18 gennaio 2023". Nella nota diramata dalla Protezione Civile si legge: "si prevedono precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio e temporale anche di forte intensità". Non solo previsti anche venti tendenti a molto forti con raffiche da ovest-sud-ovest. Mare molto agitato con mareggiate lungo le coste esposte.

Non solo rischio piogge e temporali, ma anche rischi di tipo idraulico ed idrogeologico oltre che quelli connessi al vento molto forte e alle mareggiate. L'allarme meteo ha spinto la Protezione Civile della Regione Campania a richiamare i Sindaci alla massima attenzione, con l'attivazione dei Centri operativi comunali e l'attuazione di tutte le norme previste dai piani di Protezione civile per la prevenzione e mitigazione dei principali scenari di evento ed effetto al suolo.

Scuole chiuse in Campania per allerta meteo arancione

L'allerta meteo arancione diramata in Campania per la giornata di martedì 17 gennaio 2023 ha spinto diverse amministrazioni comunali alla chiusura delle scuole. Da Napoli fino a Sapri, infatti, diverse amministrazioni comunali hanno deciso di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado, ma in alcuni casi anche parchi cittadini e cimiteri.

Gaetano Manfredi, il sindaco di Napoli, ha firmato l'ordinanza richiedendo la chiusura delle scuole a Napoli. Ecco l'ordinanza: "in conseguenza dell’avviso di Allerta meteo arancione diramato per l’intera giornata di domani, martedì 17 gennaio, con previsione tra l'altro di precipitazioni diffuse – anche a carattere di rovesci e temporali – e raffiche di vento molto forti, resteranno chiusi i parchi, i cimiteri e le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado sull'intero territorio cittadino. Rimarrà chiuso anche il Maschio Angioino. Si raccomanda alla cittadinanza di limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari e di attenersi alle norme comportamentali da seguire in caso di allerta meteo pubblicate sul sito del Comune di Napoli". Scuole chiuse anche a Salerno.

Chi ha deciso le scuole chiuse domani: l'elenco in aggiornamento