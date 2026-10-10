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Meteo, allerta arancione e gialla l'11 ottobre 2026 in Italia: ecco dove

Doppio stato di allerta meteo arancione e gialla domenica 11 ottobre 2026 in Italia. Scopriamo tutte le regioni e zone a rischio maltempo.
Clima10 Ottobre 2026 - ore 17:05 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, domenica 11 ottobre 2026, un duplice bollettino di allerta meteo arancione e gialla in Italia.

Allerta arancione in Italia: le regioni a rischio l'11 ottobre 2026

Prosegue la forte ondata di maltempo causata dal transito della perturbazione n.2 di ottobre i cui effetti si stanno facendo particolarmente sentire sulle regioni del Sud. Proprio in alcune regioni meridionali sono previsti nelle prossime ore fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da richiedere lo stato di allerta arancione che indica condizioni meteorologiche intense e di difficile previsione, a scala più ampia rispetto all'allerta gialla, che possono provocare pericoli significativi e danni sul territorio.

Nel dettaglio, domenica 11 ottobre 2026, il bollettino di allerta meteo arancione per rischio piogge e rischio idrogeologico scatta solo nella regione Puglia nelle zone:

Salento, Bacini del Lato e del Lenne.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta meteo gialla per piogge e criticità l'11 ottobre 2026

Non solo l'allerta arancione, la Protezione Civile ha diramato per domenica 11 ottobre 2026 un bollettino di allerta meteo gialla che segnala la presenza di fenomeni meteorologici intensi ma localizzati o di breve durata, con una probabilità di accadimento medio-bassa o effetti circoscritti. Piogge e rovesci intensi sono previsti nelle prossime ore in diverse regioni del Centro-Sud coinvolte interessate dallo stato di allerta meteo.

Ecco nel dettaglio le zone a rischio allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali l'11 ottobre 2026:

  • Abruzzo: Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara;
  • Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;
  • Molise: Litoranea;
  • Puglia: Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica;
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.

In Calabria, invece, nelle prossime ore scatta l'allerta meteo gialla per rischio idraulico che segnala il rischio di alluvioni e inondazioni provocate dal superamento dei livelli idrometrici critici dei corsi d'acqua principali. Domenica 11 ottobre 2026 l'allerta meteo gialla per rischio idraulico è stata emessa nelle seguenti zone della Calabria:

Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale.

Infine da non sottovalutare è lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico comunicata per domenica 11 ottobre 2026 nelle seguenti regioni e zone:

  • Abruzzo: Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara;
  • Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;
  • Campania: Alta Irpinia e Sannio, Basso Cilento, Tanagro, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele;
  • Molise: Litoranea;
  • Puglia: Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica;
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.
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Ultimo aggiornamento Sabato 10 Ottobre ore 17:06

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