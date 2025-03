Meteo, allerta arancione e gialla 1 aprile 2025 in Italia: ecco dove

Il mese di aprile parte nel segno del maltempo con un primo bollettino di allerta meteo. La Protezione Civile ha emesso per martedì 1 aprile 2025 una duplice allerta meteo arancione e gialla in alcune regioni d'Italia. Ecco dove.

Meteo, allerta arancione 1 aprile 2025 in Italia: le regioni a rischio

Scatta l'allerta meteo arancione nella giornata di martedì 1 aprile 2025 in Italia. La Protezione Civile ha comunicato un bollettino di moderata criticità di allerta arancione per rischio temporali e piogge in una sola regione. Si tratta della Sicilia attraversata da una forte perturbazione che farà sentire i suoi effetti principalmente nelle zone: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico.

Da non sottovalutare poi è lo stato di allerta meteo arancione per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua della rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane. L'allerta meteo arancione è stata diramata nelle seguenti regioni e zone:

Abruzzo : Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro;

: Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro; Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico.

Allerta meteo gialla il 1 aprile 2025 per piogge e criticità in Italia

Non solo, sempre martedì 1 aprile 2025 scatta lo stato di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali in Italia. Gli effetti della perturbazione si faranno sentire nelle seguenti regioni e zone interessate dall'allarme piogge e maltempo:

Abruzzo : Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro;

: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro; Basilicata ;

; Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Puglia : Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno;

: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno; Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto.

Si segnala poi anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idraulico emesso in:

Abruzzo : Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro;

: Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro; Basilicata ;

; Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Marche ;

; Molise : Litoranea;

: Litoranea; Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

Infine da non sottovalutare l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico diramata in: