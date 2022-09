Meteo: allerta arancione e gialla il 16 settembre in 5 regioni per rischio temporali, ecco dove

Domani scatta l'allerta meteo in 5 regioni. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emanato un nuovo bolletino di allarme meteo per venerdì 16 settembre con una doppia allerta arancione e gialla con moderata e ordinaria criticità di rischio temporali. Scopriamo le regioni e tutte le zone coinvolte.

Allerta meteo arancione domani, ecco dove

Allerte gialla e arancione per la giornata di venerdì 16 settembre 2022 in Italia. La Protezione Civile ha diramato allerta pioggia di colore arancio nella regione Lazio. Ricordiamo che lo stato di allerta arancione scatta quando sono previsti fenomeni più intensi del normale pericolosi sia per l'incolumità delle persone sia per i beni e le attività ordinarie. L'allerta maltempo di moderata criticità per rischio temporali interessa il Lazio e le seguenti zone: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacini di Roma.

L'allarme meteo domani riguarda anche il possibile rischio idrogeologico, che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua della la rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane. L'allerta tempo per rischio idrogeologico interessa le seguenti regioni e zone:

Campania : Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana;

: Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana; Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacini di Roma.

Allerta meteo gialla domani, venerdì 16 settembre: ecco dove

Domani c’è allerta meteo gialla per rischio temporali in varie regioni del paese. Veneredì 16 settembre buona parte del paese dovrà fare i conti con una ordinaria criticità per rischio temporali. Ecco le regioni e zone interessate:

Friuli Venezia Giulia : Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso;

: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso; Lazio : Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord;

: Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Non solo, la Protezione Civile ha diramato allerta meteo gialla anche per rischio idraulico in due regioni:

Lazio : Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacini di Roma;

: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacini di Roma; Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro

Infine stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico è scattato in altre due regioni: