Meteo, al via una settimana di piogge, temporali ed allerte: le previsioni

Una nuova perturbazione sta interessando l'Italia da Nord a Sud e non si escludono forti temporali e piogge con allerte meteo in diverse regioni. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, torna il maltempo in Italia con piogge e temporali: ecco dove

L'Italia è nuovamente nella morsa del maltempo per il passaggio della perturbazione n.6 di settembre che riporterà piogge e temporali da Nord a Sud. Rispetto alla perturbazione n5 associata alla tempesta di Boris, i fenomeni temporaleschi più intensi e violenti si concentreranno sul versante tirrenico risparmiando così l'Emilia Romagna colpita pochi giorni fa dalla violenta alluvione che ha fatto registrare danni, allagamenti, disagi e criticità importanti.

Da martedì 24 settembre la perturbazione si allontanerà dall'Italia favorendo così il ripristino di condizioni meteo più stabili con sole e piogge decisamente meno diffuse e meno intense. Mercoledì 25 settembre clima tranquillo con alternanza di nuvole e piogge, mentre da giovedì 26 settembre è previsto un peggioramento nelle regoni del Nord e del Centro.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di lunedì 23 settembre: nuvole da Nord a Sud con il rischio di piogge in quasi tutte le regioni ad eccezione delle coste del medio versante adriatico. Piogge e temporali intensi nelle regioni di Nord-Ovest e tirreniche con un conseguente calo delle temperature. Al Sud e Isole la colonnina di mercurio resta ancora alta con valori oltre i 25°.

Martedì 24 settembre tempo in parziale miglioramento con una alternanza di sole e nuvole. Non si escludono nelle prime ore del mattino fenomeni temporaleschi Nord-Est, nel Levante ligure, settore tirrenico della penisola e nel Salento che dal pomeriggio coinvolgeranno anche Alpi orientali e Venezie, più isolati su Lombardia, Liguria, alta Toscana, zone interne e adriatiche del Centro. In crescita le temperature massime con picchi di anche 28-29° al Sud.

Che tempo farà nei prossimi giorni in Italia? Le previsioni meteo

La tendenza meteo fino a venerdì 27 settembre delinea la presenza in Italia di correnti atlantiche, con sistemi nuvolosi accompagnati da forti temporali. Un clima per lo più variabile anche se da mercoledì 26 settembre è previsto un miglioramento del clima grazie all'allontanamento della perturbazione n.6 di settembre. Attenzione: le correnti umide occidentali continueranno a farsi sentire con un clima instabile e variabile e il rischio di piogge sulle Alpi, nelle regioni tirreniche e in Sicilia. Si tratta di una tregua momentanea visto che tra giovedì 26 e venerdì 27 settembre è previsto l'arrivo della perturbazione numero 7 del mese che porterà nuovamente il maltempo al Nord e parte del Centro.

Nella giornata di giovedì 26 settembre, la perturbazione colpirà le regioni settentrionali, ma anche quelle del Centro e la Sardegna. Non si escludono piogge e fenomeni temporaleschi intensi su Alpi, alta pianura padana e Liguria; pertanto con nuove criticità che fortunatamente non interesseranno le zone alluvionate dell'Emilia Romagna e Marche. In aumento le temperature, grazie all'arrivo di aria mite nell’area mediterranea, con picchi di anche 27-30° al Sud e Isole. Per sabato 28 settembre è previsto un brusco calo termico dapprima nelle regioni del Nord e poco dopo al Centro e in Sardegna per il passaggio di fredde correnti settentrionali.