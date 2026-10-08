Meteo 8-10 ottobre: in Italia arriva il maltempo con forti piogge e temporali al Centro-Nord. Le previsioni

Una forte ondata di maltempo sta interessando gran parte d'Italia nella parte centrale della settimana per l'arrivo di due perturbazioni. Dopo settimane segnate da un clima stabile e soleggiato tornano piogge e temporali con un drastico calo anche delle temperature.

Maltempo in Italia: allerta meteo per piogge e temporali

Il clima si fa più autunnale in Italia, complice il passaggio di una doppia perturbazione che ha riportato piogge e temporali diffusi lungo tutto lo stivale. Da oggi - giovedì 8 ottobre 2026 - e nei prossimi giorni è prevista una forte ondata di piogge sulle regioni del Centro-Nord e Sardegna, mentre al Sud permane un clima caldo ed anomalo.

Anche nelle regioni meridionali è previsto un cambiamento del clima visto che gli effetti della perturbazione si faranno sentire da domani - venerdì 9 ottobre 2026 - con un sensibile calo delle temperature. Anche sabato 10 ottobre 2026 maltempo diffuso sulle regioni del Centro-Sud, mentre da domenica 11 ottobre è previsto un miglioramento.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, giovedì 8 ottobre 2026: nuvole in gran parte del Paese. Maltempo diffuso al Centro-Nord, Campania, Sardegna, zone di Nord-Est, regioni centrali tirreniche, Veneto, Toscana e Lazio. Attenzione: non si escludono temporali anche su Puglia e Sicilia. Dal punto di vista termico, temperature in crescita a Nord-Ovest, mentre in calo sulle regioni centrali tirreniche e Sardegna. Al Sud ancora caldo anomalo con picchi fino a 30 gradi

Venerdì 9 ottobre 2026 schiarite al Nord-Ovest e Veneto. Ancora maltempo con piogge e temporali diffusi sulle zone di Nord-Est, Lombardia, Centro-Sud e Isole con il rischio di eventi estremi tali da richiedere lo stato di allerta meteo. In calo le temperature massime da Nord a Sud con valori in linea con il periodo.

Meteo, la tendenza in vista del weekend in Italia: piogge o sole?

Le previsioni meteo in vista del weekend del 10-11 ottobre 2026 delineano un clima instabile e variabile per il transito della perturbazione n.2 del mese.

Anche sabato 10 ottobre 2026, infatti, sono previsti piogge e temporali su gran parte delle regioni del Sud con un diffuso calo delle temperature. Rovesci sulle regioni meridionali, ma anche Molise ed Abruzzo. Con il passare del tempo è prevista una graduale attenuazione delle precipitazioni al Sud, schiarite al Centro-Nord con nuvole sparse. Calano ovunque le temperature nei valori minimi, le massime in calo sulle regioni centrali adriatiche e meridionali.

Domenica 11 ottobre 2026, invece, complice un indebolimento del campo di alta pressione, si delinea il ritorno di una condizione climatica stabile su gran parte del Paese. Non si esclude nel corso della giornata il rischio di nuvole su Toscana, Lombardia e zone di Nord-Est e il rischio di piogge sull’area del Levante Ligure e sull’estremo Nordest.