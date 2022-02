Meteo 1 marzo, neve anche bassa quota: dove pioverà e nevicherà domani

Il primo giorno di marzo 2022 sarà all'insegna della primavera metereologica come data, visto che per convenzione inizia 21 giorni prima rispetto a quella astronomica. Nessuna primavera in anticipo coma clima, anzi domani persisteranno in tutto il Paese un condizioni tipicamente invernale con freddo, neve e precipitazioni.

Neve e freddo: il meteo del 1 marzo 2022

L'Italia è stata attraversata negli ultimi giorni da una perturbazione di aria fredda proveniente dall'artico che ha portato pioggia, neve e temperature in calo da Nord a Sud. Questo clima continuerà a farsi sentire anche il primo di marzo in particolare nelle regioni adriatiche e meridionali dove si continueranno a registrare temperature inferiori alla media stagionale. Da domani, martedì 1 marzo 2022, è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione, la prima del mese, caratterizzata da precipitazioni e neve anche a quota molto basse in diverse regioni tra cui Abruzzo e Puglia.

Man mano la nuova ondata di freddo, in arrivo sul nostro paese, tenderà a spostarsi. Da mercoledì, infatti, il freddo andrà verso est con un miglioramento delle condizioni climatiche grazie all'afflusso di un'aria più mite in particolare al centro-sud con temperature in leggero aumento.

Le previsioni meteo per martedì 1 marzo

Per la giornata di martedì 1 marzo, le previsioni meteo per il resto d'Italia sono all'insegna del sole, le precipitazioni sono attese nelle Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata.

Non solo, previste anche nevicate in Calabria e in Sicilia. La situazione dovrebbe migliorare già nel pomeriggio, anche se le temperature tenderanno a calare in diverse zone del paese in particolare lungo l'Adriatico e al sud.