Meteo weekend: freddo e maltempo con piogge, temporali e neve a bassa quota. Ecco dove e quando

Un'intensa perturbazione nordatlantica è attesa per il weekend del 25 e 26 febbraio in tutta Italia. Il meteo delle prossime ore sarà all'insegna del maltempo lungo tutto lo stivale con il ritorno di freddo, pioggia e neve anche a bassa quota. Ecco dove e quando.

Meteo weekend: aria gelida dall'artico porta neve e freddo

Una nuova ondata di maltempo in arrivo nel nostro Paese. Il weekend del 26 e 27 febbraio 2022, che ricade in concomitanza con i festeggiamenti del Carnevale, segna in Italia il ritorno di un clima tipicamente invernale con un brusco calo delle temperature. In queste ore è previsto l'arrivo di un'intensa perturbazione nordatlantica, la settima del mese, accompagnata da neve, pioggia e maltempo diffuso da Nord a Sud. Il freddo torna così protagonista con correnti di aria gelida di origine artica e nevicate anche a bassa quota.

La perturbazione colpirà le regioni del Centro Sud con rovesci, forti raffiche di vento e nevicate, che nel corso delle ore raggiungeranno anche le zone del Nord-Est. A "salvarsi" da questa intensa ondata di maltempo le zone del Nord-Ovest dove proseguirà il lungo periodo che ha scatenato un vero e proprio allarme siccità in diverse regioni del Nord con pesanti conseguenze di tipo ambientale su fiumi, laghi e agricoltura.

Meteo weekend, le previsioni di sabato 26 e domenica 27 febbraio 2022

Il weekend di freddo e neve in buona parte del Paese vedrà le giornate di sabato 26 e domenica 27 febbraio caratterizzate dall'arrivo di una freddissima corrente di aria gelida dall'artico che spazzerà via il clima mite e soleggiato degli ultimi giorni. Temperature in calo da Nord a Sud con la colonnina di mercurio che toccherà anche lo zero in diverse zone del pPese. La perturbazione si presenterà inizialmente con rovesci e piogge di natura intensa nelle regioni del Centro Sud e nevicate a bassa quota lungo l'Appennino. Non solo, si segnalano anche forti raffiche di vento sui mari con un abbassamento delle temperature.

Per la giornata di sabato 26 febbraio, le previsioni meteo segnalano: bel tempo nelle regioni del Nord e in Toscana. Tempo nuvoloso sul resto del Paese con piogge previste in Emilia Romagna, Umbria, Campania e Sicilia. La neve invece è attesa sull’Appennino centrale e meridionale al di sopra dei 500-1000 metri. Temperature in calo ovunque, ma con le minime a picco in Sardegna e nelle regioni Centrali. Per domenica 27 febbraio 2022, invece, sole al Nord e bel tempo anche in Toscana e Sardegna. Sul resto d'Italia tempo nuvoloso con rovesci in diverse Regioni tra cui Basilicata, Calabria e Sicilia. La neve persiste sull'Appennino centrale e meridionale con temperature ancora in calo da Nord a Sud.