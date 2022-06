Le 10 mete più belle per una vacanza senza auto

Per chi è in cerca di una vacanza poco frenetica, all’insegna del relax e della tutela dell’ambiente, nel mondo ci sono delle destinazioni che non prevedono l’uso dell’auto né di altri veicoli a motore, se non per rare eccezioni. Tra i vantaggi di queste scelte c'è anche la possibilità di risparmiare denaro e di vivere qualche giorno letteralmente a passo d'uomo, in un contesto del tutto differente dal solito. Curiosi? Abbiamo raccolto qui 10 esempi.

Channel Islands, California

È il luogo ideale per gli amanti della fauna selvatica e di alcuni sport come il kayaking e il trekking. Alla maggior parte di queste isolette si può arrivare solo con un aereo privato, una barca o un traghetto e - una volta giunti a destinazione - bisogna dimenticarsi ogni forma di comfort: è necessario portarsi acqua potabile e una tenda per ripararsi durante la notte, per esempio.

Hoi An, Vietnam

Un ex porto commerciale con un centro storico dichiarato patrimonio dell’umanità dell’Unesco e svariate possibilità di alloggio tra villaggi antichi e ville lussuose. Di sicuro, il luogo più gettonato è il ponte giapponese Chua Cau che ha ben 400 anni, costruito per evitare che il mostro mitologico Namazu si agitasse.

Isola di Porquerolles, Francia

Non così lontana dalla Costa Azzurra, l’isola di Porquerolles è caratterizzata da spiagge sabbiose incontaminate e scogliere calcaree. Per esplorare queste terre, dove il tempo sembra essersi fermato, sono stati creati dei percorsi a piedi o in bicicletta. Durante l’estate l’isola è molto affollata, quindi per chi ama la tranquillità le stagioni migliori sono l’autunno e la primavera.

Little Corn Island, Nicaragua

Little Corn Island è una lingua di terra storicamente frequentata da pirati, si raggiunge in barca attraverso un viaggio di 14 chilometri da Great Corn Island. L’isola non è mai particolarmente affollata e i 2,5 chilometri quadrati che la costituiscono sono occupati da piante di mango, alberi del pane e palme da cocco. Sono presenti percorsi ideali per camminatori e per chi ama spostarsi a cavallo.

Mackinac Island, Michigan

Nell’isola è vietato l’accesso alle auto, quindi ci si sposta a piedi, in bicicletta o a cavallo. È stata una tipica destinazione turistica del tardo Diciannovesimo secolo, ammirata per la presenza del parco statale Mackinac Island State Park, con sentieri immersi nella natura e la casa delle farfalle. Non mancano anche le attrazioni sportive, con un piccolo campo da golf e un campo da pickleball, un gioco simile al tennis.

Medina di Fez, Marocco

Si tratta di uno dei luoghi privi di macchine più grandi al mondo, con una dimensione complessiva di 280 ettari. Tra le particolarità, oltre ai tipici suk (negozi che vendono spezie, lanterne e articoli in pelle, ci sono moschee, fontane, scuole e un museo che vanta una straordinaria collezione di manufatti locali.

Traù, Croazia

È un piccolo insediamento sul mare Adriatico con varie testimonianze architettoniche che vanno dal romanico al barocco. Si trova a un’ora da Spalato ed è raggiungibile utilizzando bus, taxi o via acqua, ma una volta giunti a destinazione ci si sposta a piedi o al massimo in bicicletta. L’edificio più rappresentativo è la Cattedrale di San Lorenzo XIII, con un campanile alto 45 metri e una serie di decorazioni di Adamo ed Eva.

Tunø, Danimarca

Una piccola cittadina di 3,6 chilometri quadrarti di superficie, caratterizzata da un pittoresco paesaggio arricchito dalla presenza di foche e focene. È facile da visitare e esplorare a piedi, in bicicletta o sfruttando i tipici trattori-taxi presenti sull’isola.

Pontevedra, Spagna

Siamo a meno di un’ora da Santiago de Compostela: in questa città dal 1999 sono bandite le auto e i visitatori sono costretti ad attraversare il centro storico a piedi, godendosi il panorama tra meravigliosi edifici in pietra e chiese in stile gotico. Tra le particolarità un museo che ospita monete celtiche e opere di iconografia religiosa.

Rottnest Island, Australia

L’intera isola può essere visitata in una sola giornata a piedi, ma è possibile noleggiare anche una bici elettrica o un segway. Famosa per le spiagge, offre un ambiente ideale per nuotare, fare snorkeling e altre attività in acqua, tra cui anche semplicemente ammirare le tante forme di vita marina con oltre 400 specie differenti di pesci.