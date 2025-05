Mete italiane perfette per chi ama fare snorkeling

Non è solo uno sport ma una attività ricreativa per tutti. Lo snorkeling consente di esplorare il mondo sottomarino solo con maschere, pinne e boccaglio. Per praticarlo non bisogna essere degli abili nuotatori ma basta soltanto sapersi destreggiare in mare e non avere paura di mettere la testa sott'acqua. L'Italia è il luogo perfetto per praticare questa disciplina: andiamo a scoprire quali sono le mete perfette.

Le destinazioni migliori per fare snorkeling in Italia

Dalle acque cristalline della Sardegna alle riserve naturali della Sicilia, l'Italia è una meta privilegiata per chi ama osservare da vicino la vita marina. Tra i luoghi migliori per fare snorkeling c'è in Sardegna l'Arcipelago della Maddalena dove si trovano fondali ricchi di grotte e anfratti e la Spiaggia Rosa di Budelli, perfetta per chi cerca acque tranquille.

Ad offrire uno scenario meraviglioso anche la zona di Alghero, tra le spiagge selvagge della Riviera del Corallo. Un'altra destinazione imperdibile per lo snorkeling in Italia è la baia di Isola Bella in Sicilia. La piccola isola collegata alla terraferma da una lingua di sabbia offre un habitat ideale per una varietà di specie marine tra cui pesci, in particolare piccole cernie, stelle marine e polpi. Spostandosi verso Ovest, troviamo poi la Riserva dello Zingaro, tra San Vito Lo Capo e Castellammare del Golfo, un vero e proprio angolo di paradiso con acque limpide.

Altro luogo ideale è la Toscana: Capraia, Elba, Pianosa, Montecristo, Gorgona, Giannutri e Giglio sono le isole che formano il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano. I fondali di questo parco regalano emozioni uniche in quanto ricchi di coralli. Qui si possono ammirare banchi di ricciole, barracuda, lecce e giganteschi tonni che possono raggiungere i tre metri di lunghezza, oltre a murene, granchi, aragoste e cernie. Parlando di snorkeling non si possono non citare le Cinque Terre, in Liguria dove le acque cristalline si trasformano in un rifugio per polpi, murene, branchi di saraghi e castagnole. Si tratta di una zona famosa per le falesie sommerse che ospitano una ricca biodiversità marina.

Tra i luoghi più affascinanti per osservare il mondo sottomarino con boccaglio e pinne c'è anche l'Area Marina Protetta Regno di Nettuno istituita nel 2007 intorno alle isole di Ischia, Procida e Vivara. Le coste frastagliate offrono l'habitat ideale per i polpi gialli mentre nelle grotte sottomarine è possibile ammirare il raro corallo nero del Mediterraneo.

I consigli per praticare lo snorkeling

Per chi è alle prime armi, si consiglia di tenere a mente alcune raccomandazioni. Innanzitutto, di non fare snorkeling in solitaria ma di andare accompagnato, meglio ancora con un tour organizzato in cui è presente una guida. Prima di fare snorkeling bisogna controllare le condizioni del mare. Evitare infatti di praticare snorkeling se il mare è troppo mosso o agitato.

La visibilità è fondamentale per godersi al meglio questa esperienza. In conclusione, è bene rispettare l'ambiente. Dare da mangiare ai pesci, toccare i coralli o raccogliere conchiglie sono attività assolutamente non consentite. Per non danneggiare l'ambiente marino si consiglia di usare creme solari biodegradabili.