Messico, uragano John: si contano oltre 20 morti, la situazione

Sono almeno 22 le vittime accertata in Messico dopo il passaggio dell'uragano John. Un bilancio tragico confermato in queste ore da Salomón Jara, il governatore di Oaxaca. La situazione.

Tragedia in Messico dopo il passaggio dell'uragano John

Sono giorni di grande paura in Messico colpita dal passaggio dell'uragano John. Il ciclone tropicale o tifone si abbattuto sulla costa pacifica meridionale del Messico come uragano di categoria 3 su una scala fino a 5 lasciando dietro di se morte e distruzione.

Il governatore di Oaxaca, Salomón Jara, ha informato che 22 sono le vittime della furia dell'uragano tra cui anche un minorenne travolto dalla corrente. Una vera e propria tragedia: 18 vittime si sono registrate nello stato meridionale di Guerrero, 3 nella vicina Oaxaca e un altro in Michoacán. E ancora: 5 persone sono state trovate morte ad Acapulco, nel sud del Messico, oltre ad altre 2, una madre e suo figlio, dispersi dopo il crollo di una recinzione.

Tra le 22 vittime ci sono anche due donne e un uomo, morti nel quartiere Lázaro Cárdenas dove sono crollate diverse case. In una delle case si trovava anche una donna di 88 anni sepolta da sassi, mentre in un'altra è stata ritrovata una coppia di 45 anni. Nel quartiere Libertadores, invece, un'anziana donna è stata sepolta morta dopo la frana di una collina.

Messico, la situazione dopo il passaggio dell'uragano John

Prosegue la conta dei danni e delle vittime in Messico colpito dal violento passaggio dell'uragano John. Tantissimi gli interventi di soccorso da parte di fornitori di servizi nautici per aiutare persone che giorni erano nelle loro case, isolate e impossibilitate a uscire. "All'improvviso il livello dell'acqua ha cominciato a salire e c'è stato un momento in cui ci ha coperto la vita" - è il racconto di una delle persone messe in salvo.

Intanto Salomón Jara, il governatore di Oaxaca, ha comunicato il tragico bilancio delle vittime tra cui si segnalano anche due minorenni. Un bambino di soli 4 anni è caduto nel Rio Grande a Morelia.