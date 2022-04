Mercatini di Pasqua, quali sono i più famosi d'Europa?

In primavera, con le giornate che si allungano e le temperature miti e piacevoli, si risveglia la voglia di viaggiare. Con l'approssimarsi delle festività pasquali, è possibile abbinare al piacere legato alla scoperta di nuovi luoghi anche il fascino particolare che circonda i mercatini di Pasqua. Vediamo quali sono quelli più famosi del Vecchio Continente.

Alla scoperta dei mercatini di Pasqua in Europa

Se nella stagione invernale sono moltissimi i mercatini di Natale che animano le vie di piccoli borghi e grandi città, regalando atmosfere suggestive ai paesaggi spesso innevati, con l'arrivo della primavera in molte località europee arrivano i mercatini di Pasqua.

In occasione delle feste pasquali le vie si riempiono di banchi che mettono in mostra uova, coniglietti e agnelli, e l'atmosfera che si respira non è molto diversa da quella che riempie l'aria in occasione del Natale. Vediamo quali sono i mercatini più suggestivi da visitare in prossimità della Pasqua 2022.

Mercatino pasquale di Innsbruck, la tradizione tirolese lungo le vie del centro storico

Le uova di Pasqua decorate con splendide fantasie primaverili troneggiano sulle bancarelle del mercatino pasquale allestito davanti al Tettuccio d'Oro di Innsbruck, che si tiene quest'anno dall'8 al 18 aprile 2022 nella capitale tirolese.

Oltre alle più tradizionali uova di cioccolato, sui banchi è possibile trovare anche i caratteristici mazzetti di ramoscelli d'ulivo e salice, insieme a molti altri prodotti artigianali e tipici di questa bellissima zona. Moltissime poi le manifestazioni che vengono proposte nelle giornate che precedono la Pasqua, che permetteranno di ammirare i costumi folcloristici e assistere alle tradizionali danze tirolesi.

Pasqua in città a Lugano

Coloro che si trovano a trascorrere le vacanze pasquali nella celebre località svizzera non potranno mancare all'appuntamento Pasqua in città a Lugano.

Dal 16 al 18 aprile le strade del lungolago che va da Riva Giocondo Albertolli a Riva Vincenzo Vela si riempiono di banchi, dove è possibile acquistare prodotti tipici, oggetti dell'artigianato locale e tantissime golosità.

Mercatino di Pasqua in Trentino

Con l'arrivo della primavera il Trentino si veste di colori. Lasciati alle spalle i paesaggi innevati infatti la natura si tinge di verde, e con le sue stupende fioriture fa da cornice ideale al mercatino di Pasqua.

La manifestazione, che quest'anno si terrà dal 15 al 18 aprile, si snoda lungo il centro pedonale di Fiera di Primiero e permette di immergersi in una "tre giorni" ricca di sapori e spettacoli di strada. Folklore, buona cucina, eventi musicali e laboratori per grandi e piccini sono gli eventi clou della manifestazione, che si svolge all'interno di una cornice composta da fantasiose sculture di fieno.

A Napoli i tradizionali mercatini e fiere di Pasqua e Pasquetta

Il capoluogo partenopeo festeggia la settimana Santa di Pasqua con numerosi mercatini e fiere, che dopo due anni di pausa a causa della pandemia da Covid-19 tornano a rallegrare i borghi.

A partire dal 12 aprile saranno ben undici gli stand e le bancarelle che animeranno il centro storico di Napoli, mettendo in mostra le classiche uova di Pasqua, i coniglietti di cioccolato, le colombe, insieme a tanti altri prodotti tipici della cucina napoletana.

Le bancarelle "sosteranno" nelle vie e nelle piazze di Napoli fino al 3 maggio.