Mercatini di Natale 2024: ecco dove e quando andare a vederli

E' di nuovo quel periodo dell'anno. I mercatini di Natale 2024 sono pronti ad aprire i battenti per aiutarci a respirare ancor di più la magia del Natale tra: luci colorate, addobbi, colori e profumi di piatti tipici delle feste, cioccolate calde e tanti ricordi. Quali mercatini di Natale 2024 si potranno visitare? Dove occorrerà spostarsi? Ecco alcune idee su quelli più amati da grandi e piccini.

Mercatini di Natale 2024: dove e quando? Alcuni consigli utili

Dal Trentino alle Marche, dalla Lombardia al Lazio, dalla Toscana all'Emilia Romagna, i prossimi weekend, ovvero tutti i fine settimana del mese di dicembre 2024, saranno occupati dalla visita ad uno dei meravigliosi mercatini di Natale 2024 sparsi per tutta Italia. Ce ne sono davvero molto da visitare. Le varie casette in legno offriranno così l'opportunità di trascorrere momenti felici con amici e parenti, comprare regali o anche soltanto godersi un bicchiere di vin brulé o una tazza di cioccolata calda.

Tra il 30 novembre e il 1 dicembre in Trentino Alto Adige prende il via ufficialmente la stagione dei mercatini di Natale 2024. E' impossibile pertanto non andare a visitare Bolzano e Vipiteno oltre che a Bressanone, Merano e Brunico in questo periodo. I tradizionali mercatini di Natale illumineranno i centri delle due città fino al 6 gennaio 2025. Perché non visitare anche Lagundo? Una nota azienda produttrice di birra inaugura infatti una meravigliosa Foresta Natalizia, aperta dal 20 novembre al 23 dicembre dal mercoledì alla domenica e tutti i giorni dal 25 dicembre al 6 gennaio.

In Lombardia si attende l'accensione di Piazza Gae Aulenti. Dal 30 novembre al 6 gennaio, vi saranno installazione luminose, mercatini natalizi e un albero interattivo. Sempre a Milano vi saranno i tradizionali mercatini di Natale in Piazza Duomo da domenica 1 dicembre e fino al 6 gennaio. Da Milano a Bergamo, poi, il passo è breve. Occorre fare un salto in città per visitare altri mercatini tradizionali. A Livigno già dal 29 novembre si può trovare uno splendido villaggio di Natale, aperto fino al 24 dicembre.

Elfi, Babbi Natale, prodotti tipici, luci e addobbi vari saranno presenti anche ai mercatini di Natale 2024 in Toscana. Le città da visitare? Pistoia, per le splendide luci istallate, Arezzo per il villaggio tirolese, Firenze per via del tradizionale mercatino presente in piazza Santa Croce e Montepulciano. Qui saranno installate oltre settanta casette in legno dove si potrà vivere appieno l'atmosfera magia di questo periodo natalizio.

Mercatini di Natale 2024 nel Lazio: gli eventi previsti a Roma

Da Nord a Sud, i mercatini di Natale 2024 si snoderanno per tutta Italia. A Roma, ad esempio, si potrà visitare il mercatino di Natale in Piazza Navona. Qui le consuete bancarelle presenteranno: dolci tipici, prodotti artigianali, decorazioni, luci e numerose idee regalo. All'Eur vi sarà il Villaggio di Natale, tra luci e musica.