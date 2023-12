Mercatini di Natale 2023, dove ammirare quelli più suggestivi in Italia e in Europa

Dove ammirare tra i mercatini di Natale 2023 quelli più suggestivi? Dove andare nei prossimi weekend di dicembre o per il ponte dell'Immacolata? Chi vuole fare qualche acquisto natalizio, trovare idee per addobbare casa o provare prodotti tipici e immergersi nell'atmosfera magica del Natale non può perdersi i seguenti preziosi consigli.

Mercatini di Natale 2023 in Trentino: da Trento a Bolzano

Quando si parla di mercatini di Natale 2023 non si possono non menzionare quelli del Trentino Alto Adige. Da Trento a Bolzano si possono fare esperienze uniche e ricche di magia. Il clima delle Feste si avverte a 360°. Si tratta dei mercatini natalizi più antichi e autentici d'Italia, la cui tradizione deriva in parte anche dalla cultura tedesca e ha una storia lunga che è rimasta immutata negli anni. Le tipiche casette di legno, addobbate per l'occasione, presentano alle centinaia di migliaia di turisti che ogni anno invadono le piazze: canederli e strudel di tutti i tipi, grostl e marmellate artigianali. Ad essi si vanno ad aggiungere addobbi e decorazioni unici nel loro genere.

Oltre a Trento e a Bolzano vi sono anche i mercatini di Natale di Merano, Bressanone, Vipiteno e Brunico.

Mercatini di Natale a #Bolzano



Qua però parlano tutti crucco 😅 pic.twitter.com/QgqPLklMq6 — Stefano (@Stefano_Gi_84) December 1, 2023

Da Verona ad Arezzo, da Gubbio a Napoli

Altri mercatini di Natale 2023 da vedere in Italia? A Verona, la città dell'amore, sono tornate le piccole casette di legno sia in piazza dei Signori, che Cortile Mercato Vecchio e Cortile del Tribunale già dallo scorso 17 novembre. Il mercatino si concluderà il 26 dicembre 2023.

Arezzo si trasforma nella città del Natale dal 18 novembre 2023 al 7 gennaio 2024. Si possono trovare varie attrazioni e un suggestivo percorso di istallazioni luminose che accenderà architetture e palazzi storici. Tra mercatini tipici, il planetario e la ruota panoramica, ci sono un sacco di attrazioni per grandi e piccini. Il villaggio degli Elfi, con stanze a tema e bancarelle che propongono prelibatezze del territorio, è una di queste.

A Gubbio, dove si attende con grande ansia di vedere l'albero di Natale formato da luci sulle pendici del Monte Igino, oltre ad una grande ruota panoramica vi saranno i tipici mercatini nei giorni: 25 e 26 novembre, 2 e 3 dicembre, 7 - 10 dicembre, 16 e 17 dicembre e poi dal 23 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024.

A Napoli? La città del Presepe presenta a tutti i turisti diverse attrazioni. Tanti sono i mercatini tradizionali che si possono ammirare ad esempio: in Santa Chiara, in via Armando Diaz e in piazza Mercato. Raddoppia il mercatino di piazza Dante aperto dal 1 dicembre all'8 gennaio mentre il classico presepe di San Gregorio Armeno è visitabile fino al giorno dell'Epifania.

Mercatini di Natale 2023 fuori dall'Italia: ecco dove andare

Secondo l'elenco di Europian Best Destination tra i mercatini di Natale 2023 da visitare fuori dall'Italia vi sono quelli di:

Budapest

Craiova in Romania dove dal 17 novembre al 2 gennaio ci sono anche eventi per grandi e piccini e la possibilità di mangiare ottimo street food

dove dal 17 novembre al 2 gennaio ci sono anche eventi per grandi e piccini e la possibilità di mangiare ottimo street food Riga in Lettonia dal 3 dicembre fino al 1° gennaio piazza Doma

dal 3 dicembre fino al 1° gennaio piazza Doma Montbéliard in Francia che supera perfino Parigi e Strasburgo

che supera perfino Parigi e Strasburgo Essen in Germania . Qui troviamo un mercatino sostenibile e all’avanguardia, creato ad hoc con elettricità a basso impatto, che vanta un sistema di smaltimento rifiuti nel rispetto dell’ambiente e dove vige il divieto all’utilizzo di plastica

. Qui troviamo un mercatino sostenibile e all’avanguardia, creato ad hoc con elettricità a basso impatto, che vanta un sistema di smaltimento rifiuti nel rispetto dell’ambiente e dove vige il divieto all’utilizzo di plastica Valkenburg nei Paesi Bassi dal 17 novembre al 7 gennaio

dal 17 novembre al 7 gennaio Madrid

Lo #Striezelmarkt di #Dresda è il meratino di #Natale più antico della #Germania, dove trovare manufatti pregiati e autentici dei Monti metalliferi e altre eccellenze made in Saxony.

Foto: https://t.co/l2ZElcryyt (DML-BY) pic.twitter.com/yFxjx9Bt4u — SassoniaTurismo (@SassoniaTourism) November 17, 2023

Ovviamente si tratta di mete consigliate. Occorre però sottolineare che vi sono mercatini natalizi da scoprire in ogni città e in ogni paesino. Così come accade in Italia, infatti, anche in Francia, Spagna, Germania, Austria, Svizzera, Croazia o Moldavia si possono scoprire posti davvero suggestivi che offrono spettacoli unici e magici e che danno la possibilità di immergersi tra luci e colori delle feste, oltre che tra sapori tipici del luogo e del periodo.