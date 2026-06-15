Mediterraneo sempre più caldo: perché Tirreno e Adriatico si riscaldano più rapidamente della media del pianeta

Il Mar Mediterraneo si sta scaldando sempre di più. La conferma arriva dai dati Istat circa la temperatura del Tirreno ed Adriatico che hanno registrato un aumento di oltre 1°C nell'ultimo anno. Cosa sta succedendo?

Allarme Mar Mediterraneo: è sempre più caldo

La temperatura del Mar Mediterraneo continua a crescere con nuovi record raggiunti nell'ultimo anno. Dati alla mano, l'Istat ha sottolineato come tra il 1940 e il 2025 la temperature dei bacini del Tirreno ed Adriatico sono raddoppiati rispetto alla media globale.

La crescita della temperature dei mari di circa 1°C è una conseguenza del cambiamento climatico e fotografa perfettamente quello che sta succedendo.

Non solo l'acqua è più calda, ma la stagione estiva si allunga con notti sempre più calde ed umide. L'Istat confrontando i dati tra il 2006 e il 2023 con la media climatica tra l'arco temporale 1981-2010 ha notato come nei capoluoghi di regione i giorni estivi sono aumentati passando da 101 a 114. Anche il fenomeno delle notti tropicali, ossia quelle notti che registrano temperature minime sopra i 20°, sono aumentate passando da 38 a 49.

Questi dati confermano come il Mediterraneo sia oramai diventata una area di particolare vulnerabilità climatica. L'aumento della temperature dell'acqua ha delle conseguente importanti non solo sulla fauna marina, ma anche sul rapporto tra coste e aree urbane.

Le città diventano sempre più calde - come confermato dai dati Istat - con un aumento del fenomeno delle isole di calore. Un chiaro esempio arriva da Roma dove dagli anni '80 ad oggi la temperatura media è aumentata del 3°. Anche in diverse capitali europee, come Berlino, Madrid e Parigi, si è registrato un incremento delle temperature di circa 2°C.

Tirreno e l'Adriatico "bollenti": temperature superiori di 1°C

Nello specifico il Tirreno e l'Adriatico registrano un aumento importante delle acque di 1°C rispetto alla media dal dal 1940 al 2025. Una crescita "importante" confermato dai dati che hanno visto il 2024 come uno degli anni più caldi di sempre con temperature al solo cresciute di +0,7% a livello mondiale rispetto al periodo 1991-2020. Basti pensare che solo in Italia la crescita è stata del +1,3%, mentre di +1,5% in Europa.

L'aumento generale delle temperature ha innescato una serie di cambiamenti che coinvolgono anche la gestione delle città. Il riscaldamento globale, infatti, interessa la vita di tutti noi cambiando radicalmente abitudini e bisogni.

Con l'aumento delle temperature si registrano estati più calde, ma anche un maggior consumo di corrente elettrica correlata all'utilizzo dei condizionatori senza considerare anche la gestione dell'acqua. Una serie di fattori che sono una conseguenza del surriscaldamento dei nostri mari.