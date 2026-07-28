Estate 2026 da record: ondate di calore più frequenti e durature

Record di caldo nell'estate 2026. Siamo solo alla fine di luglio e sono già quattro le ondate di calore sopraggiunte in Italia ed Europa nel corso degli ultimi mesi.

L'estate 2026 è iniziata da circa un mese, ma sembra entrare già tra quelle più calde di sempre. La conferma arriva dalle continue e prolungate ondate di calore che si sono susseguite nel corso degli ultimi mesi facendo registrare un caldo anomalo e temperature eccezionali.

La prima ondata di calore, sopraggiunta verso la fine maggio, ha fatto semplicemente da apripista ad un susseguirsi di ondate di calore che nel corso delle settimane hanno fatto registrare caldo anomalo e temperature bollenti su tutto il nostro Paese e gran parte dell'Europa. Tutto il 2026 potrebbe rientrare tra gli anni più caldi di sempre, con una stagione estiva di gran lunga al di sopra della media registrata negli ultimi anni.

La conferma è arrivata anche dalle dichiarazioni di Lorenzo Giovannini, fisico dell'atmosfera dell'Università di Trento che all'Ansa ha precisato: "Siamo ben al di sopra della media degli anni passati, anche per quanto riguarda le temperature".

Caldo in Italia ed Europa: un'estate 2026 "bollente"

Tra i motivi che annunciano l'estate 2026 come una delle più calde di sempre è anche la rapidità con cui le ondate di calore si sono avvicendate in Italia e nel resto d'Europa. La tregua tra un'ondata e l'altra è stata davvero breve innescando così una situazione climatica sempre più allarmante per ricercatori e meteorologici.

Ma non finisce qui, visto che la quarta ondata di calore dell'estate 2026 potrebbe non essere l'ultima della stagione. Secondo le proiezioni attuali non si esclude l'arrivo di una quinta ondata di calore nel mese di agosto, sempre con temperature molto elevate e di gran lunga superiori alla norma.

Intanto, in questi giorni, ci prepariamo a vivere la quarta ondata, complice il transito di un campo di alta pressione di origine subtropicale in arrivo dal Sud Africa diretto lungo tutto il Mediterraneo e in particolare sull'Italia e gran parte dell'Europa. Tra i Paesi maggiormente a rischio ci sono Francia e Spagna dove sono previste temperature roventi almeno fino alla seconda settimana di agosto.

