Marte sarà re per una notte: il 16 gennaio il Pianeta Rosso al massimo della luminosità

Un appuntamento da non perdere: tra pochi giorni Marte ci regalerà uno spettacolo indimenticabile, brillando nel cielo notturno con una sorprendente luminosità.

Marte in opposizione, uno show imperdibile

Tra pochi giorni Marte sarà all'opposizione, al massimo della luminosità e alla minima distanza dalla Terra. Come fanno sapere dall'Inaf, Istituto Nazionale di Astrofisica, un Pianeta viene definito "in opposizione" quando si trova allineato con il Sole e con la Terra. Questa particolare posizione gli permette di apparire nelle migliori condizioni di osservazione, poiché si trova particolarmente vicino a noi.

Non si tratta di un evento molto frequente ed è per questo che moltissimi skywatcher non vorranno lasciarsi sfuggire l'occasione di ammirarlo il prossimo 16 gennaio. Ma cosa accadrà esattamente? Marte, che già da qualche giorno è visibile a occhio nudo, si troverà al di là dell'orbita terrestre.

©Stellarium - cielo del 16 gennaio ore 19 circa

Marte "vicino" alla Terra

Quello del 16 gennaio è un appuntamento che vedrà il Pianeta Rosso relativamente "vicino" a noi. Contrariamente a quanto avviene di solito infatti, Marte si troverà a circa 96 milioni di chilometri da noi, ovvero una distanza relativamente breve rispetto a quella media che è di 254 milioni di km. Occorre infatti precisare che il Pianeta, proprio come la Terra, compie orbite ellittiche intorno al Sole, che lo possono portare a trovarsi a distanze comprese tra 55 e 401 milioni di Km.

Il 16 gennaio non raggiungerà la distanza minima dalla Terra in assoluto, ma sarà comunque abbastanza "vicino" da apparire, tempo permettendo, alla sua massima luminosità. Si tratterà di un'occasione da non perdere, visto che per vedere la prossima opposizione di Marte dovremmo attendere circa due anni.

Come vedere l'opposizione di Marte

Per osservare questo raro evento celeste non serviranno strumentazioni particolari: l'opposizione di Marte sarà perfettamente visibile a occhio nudo.

Ovviamente - come sempre accade quando parliamo di eventi celesti - sarà necessario scegliere punti di osservazione lontani dalle fonti di inquinamento luminoso delle città e sperare in cieli sereni.