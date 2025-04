Marte, la Nasa immortala spettacolari diavoli di polvere che si divorano tra loro

Il rover Perseverance della NASA ha catturato delle immagini e dei video davvero spettacolari di vorticose colonne di polvere, note come "diavoli di polvere", sul pianeta Marte. Queste colonne di polvere vagano regolarmente per il paesaggio e in varie occasioni si scontrano tra loro offrendo uno spettacolo davvero unico.

Scontro di diavoli di polvere su Marte: le immagini riprese dalla NASA

Una sequenza sorprendente del rover Perseverance della NASA su Marte ha immortalato un diavolo di polvere marziano che sorpassa e assorbe uno più piccolo. Il video, realizzato con immagini scattate dalla telecamera di navigazione del rover, ha catturato questa rara interazione tra due vorticose colonne di polvere, caratteristiche comuni sul Pianeta Rosso. Stando ai dati condivisi dalla Nasa la colonna di polvere più grande misurava 65 metri, mentre quello più piccoli solo 5 metri.

Mark Lemmon, scienziato che opera su Perseverance operante presso lo Space Science Institute di Boulder, racconta: "I vortici convettivi, ovvero i turbini di polvere, possono essere piuttosto diabolici. Questi mini-turbini vagano sulla superficie di Marte, raccogliendo polvere mentre si muovono e riducendo la visibilità nella loro area immediata. Se due vortici di polvere si incontrano, possono annientarsi a vicenda o fondersi, con quello più forte che consuma quello più debole".

Come si formano i vortici di polvere su Marte e perché sono importanti?

I vortici di polvere, conosciuti anche come diavoli di polvere marziano, si formano da colonne di aria calda che si sollevano e ruotano. L'aria vicino alla superficie del pianeta si riscalda a contatto con il terreno più caldo e sale attraverso l'aria più densa e fredda. Intanto dell'altra aria si muove lungo la superficie per prendere il posto dell'aria calda che sale verso l'alto iniziando così a ruotare. Quando l'aria in arrivo sale nella colonna, prende velocità come fa un pattinatore sul ghiaccio che gira avvicinando le braccia al corpo. Anche l'aria che entra raccoglie polvere e nasce così vortice di polvere.

La presenza di questi vortici di polvere su Marte è importante come ha spiegato Katie Stack Morgan, scienziata del progetto per il rover Perseverance presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA nella California meridionale. "I vortici di polvere svolgono un ruolo significativo nei modelli meteorologici marziani" - ha detto la scienziata precisando - "lo studio dei diavoli di polvere è importante perché questi fenomeni indicano le condizioni atmosferiche, come la direzione e la velocità prevalenti del vento, e sono responsabili di circa metà della polvere nell'atmosfera marziana".