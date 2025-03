Marte è rosso per un motivo preciso: il segreto del colore del Pianeta

L'iconica polvere arrugginita del pianeta rosso di Marte ha una storia molto complessa stando a quanto scoperto gli scienziati che combinano i dati delle sonde spaziali dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e della NASA.

Perché il pianeta Marte è rosso?

Nuovi esperimenti di laboratori portati avanti dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e dalla NASA hanno scoperto come il pianeta Marte si sia arrugginito quando l'acqua liquida era più diffusa. Il colore rosso di Marte è facilmente identificabile nel cielo ed è dovuto ai minerali di ferro arrugginiti nella polvere. Cosa significa? Gli scienziati hanno spiegato che il ferro legato alle rocce di Marte ha a un certo punto reagito con l'acqua liquida o con l'acqua e l'ossigeno nell'aria, in modo simile a come si forma la ruggine sulla Terra. Nel corso di miliardi di anni questo materiale arrugginito è stato scomposto in polvere e diffuso in tutto il pianeta dai venti e il processo continua ancora oggi.

Secondo una nuova analisi delle osservazioni delle sonde spaziali, unite a nuove tecniche di laboratorio, ha indicato che il colore rosso di Marte è abbinato agli ossidi di ferro contenenti acqua, noti come ferridrite. La ferridrite in genere si forma rapidamente in presenza di acqua fredda e quindi deve essersi formata quando Marte aveva ancora acqua sulla sua superficie.

Marte, perché il pianeta è rosso: lo studio

Adomas Valantinas della Brown University negli Stati Uniti, ha spiegato: "Stavamo cercando di creare una replica della polvere marziana in laboratorio usando diversi tipi di ossido di ferro. Abbiamo scoperto che la ferridrite mescolata al basalto, una roccia vulcanica, si adatta meglio ai minerali visti dalle sonde spaziali su Marte".

Non solo, lo studioso ha aggiunto: "Marte è ancora il Pianeta Rosso. È solo che la nostra comprensione del perché Marte sia rosso è stata trasformata. La principale implicazione è che poiché la ferridrite poteva formarsi solo quando l'acqua era ancora presente sulla superficie, Marte si è arrugginito prima di quanto pensassimo in precedenza. Inoltre, la ferridrite rimane stabile nelle attuali condizioni su Marte".

Colin Wilson, scienziato del progetto TGO e Mars Express dell'ESA, commentando gli studi e le nuove analisi di laboratori ha sottolineato: "questo studio è il risultato dei set di dati complementari della flotta di missioni internazionali che esplorano Marte dall'orbita e a livello del suolo".