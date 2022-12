Maremoto a Stromboli: onda di un metro e mezzo arriva sulla costa

Laboratorio Geofisica Sperimentale LGS

Maremoto a Stromboli. Un'onda di un metro e mezzo si è abbattuta sulla costa dell'isola dopo che intorno alle 16.20 si è registrato un distacco dalla sciara del fuoco del vulcano. Sull’isola sono entrate in azione prontamente le sirene per allertare la popolazione.

🔴 #Maremoto #Stromboli. Un distacco dalla sciara del fuoco ha generato un'onda di circa 1,5 metri. Sull’Isola sono entrate in azione le sirene per allertare la popolazione. Non si registrano danni

[#4dicembre ore 17] pic.twitter.com/n4IoV9qQbX — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) December 4, 2022

Maremoto a Stromboli: cosa è accaduto?

Quest'oggi, domenica 4 dicembre 2022, un maremoto si è verificato al largo dell'isola di Stromboli innescando un'onda di tsunami alta circa un metro e mezzo che si è abbattuta sulla costa.

Da cosa è stato provocato il maremoto? Da un distacco sulla sciara del fuoco. Secondo quanto annunciato dalla Protezione Civile intorno alle 16.20 si è registrato un distacco dalla sciara del fuoco del vulcano Stromboli. Tale distacco di materiale, una volta caduto in mare, ha generato un'onda di maremoto di 1,5 metri.

Una serie di flussi piroclastici sono stati generati a partire dalle 15:28 lungo la Sciara del Fuoco dello #Stromboli, alle Isole Eolie. Tali flussi si sono formati pochi minuti dopo che l'area craterica nord aveva iniziato ad alimentare un piccolo trabocco lavico. pic.twitter.com/VdJJUeepUI — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) December 4, 2022

Nello specifico, secondo i dati riportati dalla rete di monitoraggio del Laboratorio di Geofisica Sperimentale LGS del Dipartimento di Scienze della terra dell'Università di Firenze alle 14.28 sono stati registrati una serie di fenomeni franosi. Il primo di questi è stato innescato da una fase di trabocco e ha prodotto un segnale sismico della durata di 3 minuti registrato da tutta la rete sismica. L’impatto sull’acqua, di questa prima frana, non ha prodotto, però, per fortuna, eventi di tsunami.

Successivamente alle 16.20 è però avvenuto un secondo evento franoso con un distacco di maggiore volumetria rispetto al precedente. Questo distacco ha prodotto un segnale sismico della durata di 10 minuti e l'impatto con l'acqua ha scatenato un evento di tsunami di 1.5 m.

Stromboli, grosso flusso piroclastico lungo la Sciara del Fuoco provoca maremoto. Registrata onda di tsunami di un metro mezzo. Le immagini dal drone #eruzione #Stromboli #Maremoto #localteam pic.twitter.com/VhOA8IF07c — Local Team (@localteamtv) December 4, 2022

Dalle verifiche effettuate successivamente all'impatto dell'onda sulla costa, secondo la Protezione Civile, non sono stati segnalati danni a persone o cose.

Stromboli: le parole del ministro Musumeci

Dopo quanto accaduto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, ha fatto sapere di aver sentito il sindaco dell'Isola e rassicurato tutti: “Sono in contatto con il Capo del Dipartimento di Protezione civile. Le notizie da Stromboli sono per fortuna rassicuranti: l’onda da tsunami di questo pomeriggio, alta un metro e mezzo, non ha fatto vittime ma solo danni non significativi". Musumeci ha poi aggiunto: "Mi conforta sapere che i sistemi di allarme abbiano funzionato e che il Centro operativo comunale sia stato prontamente istituito".