Maltempo, violente mareggiate a Marina di Massa in Toscana: il video

Video da facebook

Nelle ultime ore una forte ondata di maltempo ha colpito buona parte dell'Italia, in particolare le regioni del Centro-Nord. Un vero e proprio allarme maltempo con tanto di allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile in diverse regioni. Tra queste la Toscana dove si sono registrate violente mareggiate che hanno interessato Marina di Massa, Viareggio e Marina di Pisa. La situazione.

Maltempo a Marina di Massa: mareggiate distruttive. Il video

Allarme maltempo lungo la costa massese in Toscana. Nelle ultime ore una mareggiata devastante ha colpito le zone di Marina di Massa e Marina di Pisa. Le onde, violentissime e alte, hanno invaso perfino alcuni stabilimenti balneari causando danni e disagi di vario tipo. Itala Tenerani, presidente del Consorzio Balneari Massa ha commentato così la mareggiata delle ultime ore: "ha la stessa intensità di quella del 2018 che fece danni in tutta la costa toscana, solo che in questi cinque anni il litorale è più danneggiato quindi il fenomeno meteo marino è più distruttivo".

Non solo, la presidente del Consorzio Balneari Massa ha aggiunto: "in questi anni, infatti, il mare si è portato via un enorme quantità di metri cubi di litorale. L’appello che solleviamo è sempre lo stesso: intervenire il prima possibile per preservare e tutelare l’ambiente e tutte le attività economiche legate al turismo balneare. Come abbiamo già detto i tempi della natura non aspettano i tempi dell’uomo". A seguire il video della mareggiata.

Mareggiata a Marina di Pisa e Marina di Massa

Le mareggiate delle ultime ore hanno interessato non solo Marina di Massa, ma anche Marina di Pisa dove si è letteralmente allagato il lungomare con sassi e detriti trasportati dal mare. Anche a Ronchi, frazione del comune italiano di Massa, nella provincia di Massa e Carrara, in Toscana, il livello del mare si è talmente innalzato da superare l'arenile travolgendo le strutture balneari di Palmo Mare ed Europa. La potenza del mare è stata talmente forte da raggiungere anche le strade nella zona tra la Don Gnocchi e il Marchini, mentre a Poveromo si sono registrati allagamenti in diverse strutture.

Una situazione di grande pericolo in una zona dove l'erosione rappresenta da diversi anni un problema da affrontare e risolvere. Per questo motivo la presidente del Consorzio Balneari di Massa Itala Tenerani ha nuovamente invitato il Governo e le Istituzioni a non lasciare la costa massese da sola. "Rinnoviamo l’appello alle istituzioni – ha detto Itala Tenerani –, che non si dimentichino del litorale massese. Noi operatori balneari siamo disponibili a collaborare e a confrontarci per trovare soluzioni che possano frenare l’erosione e garantire un futuro alla nostra costa".