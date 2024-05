Maltempo in Veneto, esonda il fiume Muson: allagamenti e case isolate

Prosegue l'ondata di maltempo in Italia. Dopo la Lombardia, la perturbazione ha colpito ieri soprattutto la regione Veneto alle prese con piogge torrenziali e violenti nubifragi che hanno causato allagamenti e disagi. È esondato ora il fiume Muson dei Sassi a Camposampiero, in località Rustega. La situazione.

Allerta meteo in Veneto: forte ondata di maltempo

E' allarme maltempo in Veneto. Dopo l'avviso di allerta rossa diramata dal Dipartimento della Protezione Civile, è esondato il fiume Muson dei Sassi nei pressi di Camposampiero (Padova), in località Rustega. Allagamenti e tantissime case isolate hanno richiesto l'intervento di squadre dei vigili del fuoco, ma anche soccorritori fluviali alluvionali dai comandi di Padova, Vicenza, Belluno e Venezia.

Non solo, la situazione risulta talmente grave da richiedere anche l'intervento di un mezzo anfibio dal comando di Verona, e personale e mezzi di pompaggio dai comandi dell'Emilia-Romagna. Intanto tutta la regione Veneto è nella morsa del maltempo con allagamenti registrati nei centri di: Asolo, Castelfranco Veneto, Altivole, Casier, Fonte e Mogliano Veneto (Treviso), Quarto d'Altino (Venezia), e Camposampiero (Padova).

Il Meteo nel Veneto

La Protezione Civile ha diramato per la giornata di oggi, venerdì 17 maggio 2024, un triplice stato di allerta rossa, arancione e gialla per rischio piogge, idraulico e idrogeologico. Diverse le zone coinvolte: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Lemene e Tagliamento.

La situazione è in miglioramento, vista l'assenza di precipitazioni, ma l'allerta è ancora alta. Intanto l'ultimo bollettino della della Protezione della Regione Veneto diramato intorno alle ore 5.30 del mattino, ha comunicato che il livello dei fiumi è generalmente in calo.