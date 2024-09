Maltempo Veneto: alluvione a Castelfranco. Le ultime news e le immagini

Dopo aver colpito pesantemente Emilia Romagna e Marche, il maltempo in Veneto ha causato un'alluvione nella zona di Castelfranco. Le piogge eccezionali che si sono verificate nella notte, con ben oltre 150 mm caduti in poche ore, hanno causato numerosi disagi e problemi soprattutto tra le città di: Vicenza, Treviso e Bassano del Grappa. Ecco le ultime news sulla situazione e alcune immagini di quanto accaduto.

Maltempo in Veneto: piogge torrenziali da Vicenza a Treviso

Durante la notte appena trascorsa il maltempo ha colpito soprattutto il Veneto. Piogge torrenziali si sono verificate in una vasta area della pianura veneta, tra le città di: Vicenza, Treviso e Bassano del Grappa. Si stima che siano caduti, secondo gli ultimi dati:

153 mm a Le Vegre

143 mm a Brentelle

115 mm a Castelfranco Veneto

85 mm a Muson dei Sassi ad Asolo

79 mm a Fonte

76 mm a Rosà

58 mm a Mussolente

#Maltempo #Veneto, 280 interventi dei #vigilidelfuoco per allagamenti, danni d’acqua, alberi caduti: maggiori criticità a Padova, Vicenza e Treviso. Nel padovano esondati i fiumi Tergola e Piovego a Villa del Conte e il Valdura a Loreggia: evacuate 11 persone [#24settembre 9] pic.twitter.com/QTtH6K5RQq — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 24, 2024

Grossi disagi si sono verificati a Castelfranco Veneto. La città è finita letteralmente sott’acqua a causa dell’esondazione del torrente Avenale.

Altri dati sui millimetri di pioggia caduti in poche ore in Veneto? Ebbene nella zona del trevigiano e del vicentino, secondo gli ultimi dati, si sono registrati:

100 mm a Dosson

51 mm a Treviso

48 mm a Morgano

129 mm a San Rocco di Villabalzana

93 mm a Caldogno

90 mm a Sovizzo

89 mm a Vicenza

86 mm a Montegalda

71 mm ad Altavilla Vicentina

Vicino e solidale a Luca Zaia e Eugenio Giani, ai cittadini veneti e toscani colpiti dal maltempo.



I cambiamenti climatici mettono a dura prova le nostre comunità. Invece che negare l’evidenza o avvalorare tesi infondate, servono risorse ingenti e piano nazionale di prevenzione pic.twitter.com/Qughk1cbZY — Stefano Bonaccini (@sbonaccini) September 24, 2024

Alluvione a Castelfranco: esonda l'Avenale

Per la terza volta, in pochi mesi, Castelfranco è finita sott'acqua a causa delle ingenti piogge e dell'esondazione dell'Avenale. Il torrente è tracimato in punti diversi ovvero in via Regina Cornaro - come a fine maggio - e nell'area di Bella Venezia.

Dapprima la sua portata ha iniziato a crescere a livello esponenziale, senza sosta, e poi, come spesso accade in questi casi, l'acqua è fuoriuscita nelle zone più deboli degli argini.

Gli altri corsi d'acqua esondati: diversi allagamenti

Si sono registrati numerosi allagamenti anche nelle province di: Padova, Treviso, Vicenza, Venezia e Verona. A finire sott'acqua sono stati i piani interrati, i piani terra e diverse strade.

In provincia di Padova, l'eccezionale portata d'acqua ha fatto sì che esondasse il fiume Tergola e il fiume Piovego, oltre al canale Vandura. Le zone più colpite risultano essere quelle dei comuni di: Tombolo, Cittadella, Loreggia e Villa del Conte.