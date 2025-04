Maltempo e tornado negli Usa: le ultime news. Almeno 7 i morti

Una nuova ondata di maltempo ha colpito gli Stati Uniti d'America provocando danni in tantissimi stati Usa. Disagi in diverse zone con migliaia di persone rimaste senza elettricità, mentre il bilancio delle vittime raggiunge quota sette persone morte. La situazione.

Tornado in USA: l'America travolta dal maltempo

Una forte ondata di tempeste primaverili ha colpito l'America. Diversi tempeste, accompagnate anche da tornado, hanno causato inondazioni in diversi stati degli Stati Uniti centrali. In particolare la situazione è stata molto critica dall'Arkansas all'Illinois dove il passaggio dei tornado ha raso al suolo diverse case distruggendo anche alcune attività commerciali e ribaltando autocarri. Il governatore del Tennessee Bill Lee, durante una conferenza stampa, ha dichiarato che ampie zone della città di Selmer sono state completamente spazzate via.

Intanto più di 3 milioni di persone dal Texas all'Illinois sono a rischio per l'arrivo di una nuova ondata di forti tempeste stando a quanto annunciato dallo Storm Prediction Center. Sono previste, infatti, grandinate con venti distruttivi, ma anche piogge torrenziali e altri possibili tornado nell'Arkansas occidentale e nel Missouri sudorientale.

Allarme tornado in America: l'avviso del National Weather Service

Non si placa la tempesta che da giorni sta interessando diversi Stati dell'America colpiti da una serie di tornado e piogge torrenziali che hanno fatto registrare inondazioni, danni, disagi e anche morti. Il National Weather Service in un comunicato diffuso ha sottolineato: "come è stato ripetuto più volte negli ultimi giorni, questo ha le caratteristiche di un evento catastrofico, potenzialmente storico di forti piogge e inondazioni improvvise, con alcune località che potrebbero vedere quantità di pioggia pari a 25-38cm e oltre durante il fine settimana".

Wow. I can’t imagine looking out my window and seeing that coming my way 😳 scary stuff! #tornado #USA https://t.co/vmbuA1DWPX — Pirate Monkey (@Pirate_Monkeyy) April 4, 2025

In diversi Stati la situazione è davvero preoccupante, visto che il passaggio del tornado ha lasciato dietro di sé solo distruzione con case spazzate via, tetti divelti e crolli di diverse attività e strutture, tra cui anche una Chiesa. L'allerta è ancora alta stando a quanto comunicato dai meteorologi dell'agenzia Noaa che hanno invitato a prepararsi al peggio i residenti dagli Ozarks alla bassa Ohio Valley: "Le comunità della regione dovrebbero prepararsi a possibili interruzioni lunghe e gravi della normale vita quotidiana". Da domenica è previsto un miglioramento con la fine delle piogge torrenziali e il ritorno a un tempo asciutto in gran parte del Mid-South.