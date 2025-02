Maltempo Usa: forti nevicate in Kentucky e a Washington

Una tempesta invernale di forte impatto ha colpito negli ultimi giorni gli Usa interessando particolare il Kentucky e Washington. Nevicate e piogge da record che hanno letteralmente bloccato il traffico costringendo anche alla chiusura di scuole, uffici pubblici e governativi. La situazione.

Tempeste di neve e piogge in USA: dalla Virginia al Kentucky

Una serie di tempesta hanno colpito nelle ultime ore tantissimi stati dell'America e in particolare quelli da Missouri alla Virginia dove si sono registrati accumuli di neve che hanno causato la chiusura di diverse strade. La prima tempesta ha colpito un tratto dal Kentucky al New Jersey e al Delaware con un accumulo previsto dagli 8 ai 16 cm di neve come comunicato da AccuWeather. Il National Weather Service vista la situazione ha emesso uno stato di allerta meteo per rischio di tempesta invernale ed inondazioni in tutto lo stato del Kentucky settentrionale e centrale per il rischio di un possibile accumulo di neve di oltre 10 cm.

The Famous Tree 🌲 I love , the ice storm before made one side go down , hope in spring it springs back lol 😂 Views from #Kentucky this #tuesdayvibe #feb11 beautiful 🤩 From my niece #WeatherUpdate #snow #trees 🌲 love looking at Snow videos ❄️❄️❄️❄️❄️ pic.twitter.com/VyAZX3Rbw7 — 🌴Vero Chicky 🌴 (@VEROCHICKY) February 11, 2025

Non solo, sono previsti anche temporali intensi in tutta la regione a tal punto da richiedere l'emissione di un avviso di rischio inondazione per accumuli di piogge. Attenzione: previste inondazioni per quanto riguarda i fiumi Green, Rough, Rolling Fork, Kentucky e Licking.

Usa, maltempo a Washington: accumuli di neve da record

La tempesta di neve e piogge che ha colpito l'USA ha interessato anche Washington dove si sono registrate nevicate record con accumuli di quasi 30 cm. La tempesta invernale Harlow ha ricoperto Washington D.C. causando la chiusura anticipata di scuole e uffici federali che vista l'allerta meteo sono rimasti ancora chiusi. La capitale Washington è stata ricoperta da oltre 15 cm di neve andando ad imbiancare anche la Casa Bianca, il National Mall e il Campidoglio degli Stati Uniti.

Neve anche nell'area di New York, che ha visto fino a mezzo piede di neve durante la tempesta dello scorso fine settimana. Non si escludono forti nevicate anche sulla Sierra Nevada e sulle Montagne Rocciose, nonché forti piogge in California, prima di portare la possibilità di più neve e ghiaccio nelle Pianure, nel Midwest e nel Nordest.