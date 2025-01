Maltempo Usa: la nevicata più intensa degli ultimi tempi

L'America è nella morsa del maltempo e della neve. Nelle ultime ore un violento sistema di tempeste si è abbattuto su diversi stati dell'Usa con disagi e danni alla circolazione. Si tratta della nevicata più intensa degli ultimi anni.

America imbiancata: scatta l'allarme meteo per tempeste di neve

Nella giornata di domenica una forte ondata di maltempo con piogge e nevicate si è abbattuta negli Stati Uniti d'America. Un violento sistema di tempeste ha colpito diversi stati dell'est Usa creando disagi e rallentamenti da Kansas City a Washington. Il National Weather Service (Nws) ha parlato di allerta meteo per tempeste invernali da domenica 5 gennaio in diverse zone nel sud degli Stati Uniti d'America per la presenza di tornado e nevicata che hanno coinvolto più di 60 milioni di persone. Il sito FlightAware ha comunicato la cancellazione di 2.200 voli e più di 25.000 ritardi.

Tra gli stati più colpiti c'è il Kentucky, stato del Sudest degli Stati Uniti, dove il governatore Andy Beshear ha invitato tutti i residenti a "restare a casa" dopo aver segnalato la presenza di una serie di incidenti stradali che hanno causato la chiusura di diverse strada. Non solo, il National Weather Service ha comunicato la presenza di ghiaccio in diverse zone, ma anche interruzioni di corrente elettrica per la caduta di alberi divelti da potenti raffiche di vento.

Tormenta di neve negli Usa

Dopo la tormenta di neve, i governatori di Kentucky, Missouri e Virginia hanno dichiarato lo stato di emergenza nei rispettivi stati e tramiti i social media hanno richiesto ai residenti di rimanere a casa. In particolare a Kansas City, tra le contee di Jackson, Clay, Platte, e Cass, nello Stato del Missouri, le strade sono diventate pericolose per la presenza di ghiaccio.

La conferma arriva anche da video pubblicato da Weather Channel dove si vedono diverse automobili che slittavano sulle autostrade ricoperte di ghiaccio e intere zone sommerse dal più di 30 cm di neve. Nevicate abbondanti hanno interessato anche le aree intorno a Washington e potrebbe creare difficoltà per la riunione prevista a Capitol Hill per certificare il vincitore delle elezioni presidenziali. Su X Mike Johnson, presidente della Camera, ha scritto: "Che ci sia o meno una tormenta di neve, non possiamo ritardare la certificazione. Spero che ci sia la piena partecipazione".