Maltempo in Umbria, nubifragi nel Perugino e nell’Orvietano: esonda il fiume Tescio, allagamenti e frane

Dopo la prima grande ondata di caldo dell'estate 2023, l'Italia ha dovuto fare nuovamente i conti con il maltempo. Una nuova ondata di piogge e temporali ha interessato molte zone del paese: dapprima alcune regioni del Nord e successivamente anche del Centro. In Umbria soprattutto, con danni e disagi di vario tipo e la città di Assisi flagellata da un'alluvione.

Alluvione in Umbria: il maltempo colpisce Assisi

E' allarme maltempo in Umbria. Dopo giorni di bel tempo e caldo, una forte perturbazione ha interessato la regione colpendo la città di Assisi e le zone di montagna tra Pian della Pieve, zona Ponte Grande, Santa Maria di Lignano, Tre Fossi, Porziano e Costa di Trex. Ore di grande paure per l'arrivo di un nubifragio su Assisi e Bastia Umbria, durato 12 minuti e che ha scaricato 220 millimetri di acqua. Le località più colpite sono state: Armenzano, Costa di Trex, Pian della Pieve, Tre Fossi, Santa Maria di Lignano, Ponte Santa Croce nell’area del Bosco di San Francesco, ponte San Vittorino.

Nel giro di poche ore è caduta tanta di quell'acqua in località Ponte Santa Croce e Ponte dei Galli da far crescere il livello del torrente Tescio tanto da esondare invadendo campi e aree limitrofe e trasportando con se tronchi e alberi. Un'esondazione di questa portata non si registrava da circa 60 anni. La situazione d'emergenza ha richiesto l'intervento dei tecnici della Provincia di Perugia, Comune di Assisi, Vigili del Fuoco e Polizia Locale oltre alla Protezione Civile e alle associazioni di volontariato e assistenza.

Per fronteggiare l'ondata di maltempo e la pioggia, il sindaco ha invitato tutti i residenti a non uscire di casa e ad evitare di utilizzare l'automobile nelle zone colpite dall'alluvione. Non solo, è espressamente sconsigliato salire ai piani alto ed è stato attivato il numero 075/812820 da contattare in caso di emergenze.

Allagamenti e danni in Umbria: allarme maltempo

L'alluvione non ha colpito solo la città di Assisi, ma anche il comune di Nocera Scalo dove si sono registrati allagamenti e danni di diverso tipo. Due famiglie evacuate dalle proprie case per allagamenti, mentre si segnala anche la caduta di un albero lungo la Flaminia nei pressi del passaggio a livello. Non solo, l'esondazione del fiume Topino in località Ponte Rio di Valtopina ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per soccorrere due famiglie e per liberare la linea ferroviaria Roma - Ancona ostacolata dalla presenza di una roulotte e di una cisterna di gasolio trascinate dalle acque del torrente.

Più di 100 mm in 2 ore ed esonda il torrente Tescio I'm #Umbria

Flash #Flood in Umbria after 100 mm of rainfall in 2 hourshttps://t.co/djV0bPJSiz pic.twitter.com/uIjnn5Aka3 — Hydrology IRPI-CNR (@Hydrology_IRPI) June 23, 2023

Il maltempo in Umbria ha interessato anche la città di Orvieto dove per via della piogge diverse case risultano isolate, mentre il sottopasso ferroviario si è allagato. La forte pioggia, in alcuni casi accompagnata da grandine, ha causato allagamenti e la caduta di rami. La situazione più complicata si è registrata nella zona industriale di Fontanelle di Bardano come precisato dal Comune di Orvieto: "Le canalizzazioni delle acque hanno provocato il sollevamento dei coperchi della fognatura con fuoriuscita di acqua che si è infiltrata sotto il manto stradale e si è riversata nel sottopasso ferroviario allagandolo per circa 50 centimetri". La situazione è rientrata alla normalità grazie all'intervento dei volontari del gruppo comunale della Protezione civile di Orvieto.