Maltempo, forti temporali con grandine sul Nord d'Italia: la situazione e le immagini

La prima grande ondata di caldo della stagione 2023 ha lasciato nuovamente spazio al maltempo. Nelle ultime ore le regioni del Nord Italia sono state colpite da una nuova ondata di piogge e temporali che, in alcuni casi, si sono trasformati in violente grandinate. La situazione e le immagini.

Maltempo in Friuli Venezia Giulia: tornano piogge e grandinate al Nord

L'arrivo della perturbazione n.5 di giugno si è abbattuta sulle regioni del Nord Italia portando una nuova ondata di maltempo e piogge. Nel cuore della notte si sono registrati fortissimi temporali in Friuli Venezia Giulia colpita anche da locali grandinate con chicchi grandi quanto una pallina da ping pong. La zona più colpita dalla pioggia è stata quella pedemontana pordenonese dove si è allagata anche una scuola materna. Si tratta della scuola di Dardàgo di Budoia, nel Pordenonese. La forte ondata di maltempo ha colpito anche le località di Aviano, Polcenigo e Budoia interessate da una violentissima grandinata che ha causato una serie di danni e disagi importanti.

Diversi gli interventi della Protezione Civile chiamata a prestare soccorso nella località di Polcenigo per la caduta di un albero, mentre alcuni volontari si sono mossi per soccorrere la gente di Basiliano. L'emergenza maltempo ha richiesto l'intervento anche dei vigili del fuoco.

Grandinate al Nord Italia: danni ad auto e tetti della case

La fortissima pioggia, in alcuni casi sotto forma di tempesta di grandine, che ha interessato molte zone del Nord Italia ha fatto registrare danni e disagi di vario tipo. A cominciare dai danni alle automobili, ma anche ai tetti di alcune abitazioni senza dimenticare i problemi legati alle colture agricole e agli agricoltori intenti alla raccolta dei prodotti. Il maltempo ha colpito anche le Prealpi Carniche colpite da nubifragi e grandinate. Non solo, nell'area del Friuli Collinare e Carnia sono caduti alcuni alberi con i rami finiti sulla carreggiata. La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, infatti, aveva diramato uno stato di allerta gialla per rischio piogge e temporali in tutta la regione.

⚠️ #Allerta #Maltempo ⚠️



❗️La Protezione civile del Comune di Venezia ha diramato un'allerta maltempo per domani, venerdì 23 giugno



⛈️ Previsti possibili fenomeni temporaleschi anche intensi



🔎 per maggiori informazioni: https://t.co/Mi9ZnGPifs pic.twitter.com/i8noRcqN8Z — Comune di Venezia (@comunevenezia) June 22, 2023

Maltempo e piogge anche in Veneto dove si sono registrate delle fortissime grandinate con chicchi di medie dimensione. Diverse le località colpite: l’area a Nord di Venezia e il Bellunese, in particolare Santo Stefano di Cadore. Anche in queste zone si sono riscontrati danni e disagi di vario tipo: allagamenti ai piani terra e nei box auto, danni ai tetti e comignoli delle case. Dati alla mano si segnalano: punte di 31 mm a Santa Maria di Sala (VE), 29 mm a Belluno, 26 mm a Castello di Godego (TV) e Budoia (PN).