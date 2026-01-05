FacebookInstagramXWhatsApp

Maltempo al Centro e neve sull'Appennino: incidenti e alberi caduti - Foto e Video

Centro Italia nel maltempo: neve principalmente sull'Appennino. Diversi disagi tra cui incidenti stradali e alberi caduti. Molti interventi per i Vigili del Fuoco.
Clima5 Gennaio 2026 - ore 12:34 - Redatto da Meteo.it

Un’intensa nevicata ha interessato nelle scorse ore diverse aree dell'Appennino. Ad essere colpite dalla neve, caduta maggiormente nella giornata di ieri, sono state in particolar modo le località delle Marche comprese tra Fabriano e Serravalle di Chienti a ridosso del valico di Colfiorito.

Neve e maltempo sull'Appennino

Non pochi i disagi causati dalla neve caduta ieri, domenica 4 gennaio 2026: numerose infatti sono state le richieste di interventi al corpo dei Vigili del Fuoco a causa del maltempo che nelle scorse ore ha colpito diverse aree dell’Umbria.

Tra gli interventi eseguiti dagli uomini dei Vigili del Fuoco, non sono mancati purtroppo quelli per gli incidenti stradali. Molti dei quali per recuperare le autovetture dalle strade. Tra le richieste di intervento anche quello che ha coinvolto un’ambulanza.

Alberi caduti in diverse località a causa del maltempo

Il maltempo ha causato anche la caduta di alcuni grossi alberi, molti dei quali hanno creato problemi alla circolazione. Un grosso albero infatti è caduto in località Buonviaggio, interrompendo per qualche ora la circolazione sulla strada che da Orvieto conduce verso Viterbo.

Prevista neve per l'Epifania 2026

Altre nevicate, come riportano le previsioni meteo, sono previste nelle prossime ore sempre in Umbria. Qualche fiocco di neve dovrebbe cadere, a quanto pare, anche durante la giornata di domani, giorno dell’Epifania. Con molta probabilità le aree che saranno interessate dalle nevicate saranno principalmente la Valnerina e sui monti Sibillini.

