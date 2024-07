Maltempo ultime ore: nuovi allagamenti nella notte a causa delle forti piogge, ecco dove

Non si placa l'ondata di maltempo in Italia colpita negli ultimi giorni dal passaggio delle prime perturbazioni di luglio che hanno interessato le regioni del Nord e del Sud. Danni e disagi in Valle d'Aosta, ma anche in Liguria, Emilia Romagna, Lazio e Calabria. La situazione.

Maltempo in Italia: allagamenti e danni in Valle d'Aosta e Piemonte

Le piogge battenti degli ultimi giorni, causate dal passaggio di due perturbazioni, hanno fatto registrare allagamenti ed ingenti danni lungo tutto lo stivale. Particolarmente colpita la Valle d'Aosta con le piogge che hanno interessato le zone di Cervinia, Cogne e Macugnaga dove si sono registrati allagamenti e disagi alla circolazione. A Cogne una violenta alluvione ha visto crollare la SR 47 che collega il paese con il fondovalle a causa della furia del torrente.

La città valdostana è stata isolata per diverse ore senza acqua potabile e da domenica ad oggi sono stati evacuati 1.796 persone con i 4/5 elicotteri messi a disposizione. La situazione a Cogne, come in altri comuni valdostani, è molto critica come ha sottolineato Franco Manes, Membro della Camera dei deputati della Repubblica Italiana dal 2022, al Governo: «la fragilità di questi territori e la necessità di interventi urgenti per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici. L’evento alluvionale di questo fine settimana ha nuovamente evidenziato la vulnerabilità della Valle d’Aosta e del Canavese in Piemonte».

Le immagini dell'alluvione che arrivano dal Piemonte e dalla Valle D'Aosta sono terrificanti.



Non è maltempo, è emergenza climatica.



pic.twitter.com/dWSjjEkB07 — Possibile (@PossibileIt) June 30, 2024

Il deputato della Val d'Aosta ha invitato il Governo ad agire quanto prima «con misure e fondi adeguati a sostenere gli interventi iniziali» per mettere in sicurezza le zone interessate dagli eventi. Danni ingenti ed importanti si sono registrati anche in Piemonte e nell'area settentrionale con frane ed allagamenti tra Verbano e Torino.

Ondata di maltempo da Nord a Sud in Italia

La violenta ondata di maltempo degli ultimi giorni non ha interessato solo la Valle d'Aosta e il Piemonte, ma anche altre regioni d'Italia. Tra queste c'è l'Emilia Romagna e in particolare la zona del Piacentino dove le forti piogge torrenziali hanno causato allagamenti e disagi nella parte bassa della Valtrebbia, tra Niviano e Piacenza.

Diverse automobili sono rimaste bloccate per allagamenti lungo la strada tra la Statale 45 e Caratta ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e la polizia stradale. Si segnalano allagamenti anche nella zona di Veano, lungo la Statale 45 vicino a Settima, a Rivergaro, Vallera e nella zona di Gossolengo, oltre che a San Giorgio.

#Maltempo #Piemonte, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco, in particolare in provincia di: #Torino, 130 unità in azione e 337 interventi fatti; #Verbania, 30 #vvf impegnati e 100 interventi svolti.

Nel video il recupero a #Macugnaga (VCO) di un'auto nel greto del torrente Anza pic.twitter.com/VNaA6JkJab — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 3, 2024

Il maltempo non ha risparmiato nemmeno la regione Lazio dove si sono registrati fenomeni temporaleschi intensi accompagnati da forti raffiche di vento e grandine. Tra le zone maggiormente colpite la Tuscia dove si registrano importanti danni e disagi per frane, allagamenti, alberi e rami caduti, strade dissestate e incidenti. Non solo, colpite anche le zone di Civita Castellana e Bassano Romano, Ischia di Castro e Marta. Perturbazione anche su Capranica, Sutri e Oriolo Romano. Anche a Roma sono arrivate le piogge sotto forma di violenti nubifragi che hanno allagato le strade creando non pochi problemi e disagi alla circolazione nella zona di Roma est, area dei Castelli Romani e i territori dei quadranti nord, sud e orientali. Disagi anche sulle autostrade, A1 e A24.